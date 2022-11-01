В Чехии бык вырвался из загона и напал на пожилую женщину

Два быка сбежали из загона в Мирошовицах под Прагой днем 2 ноября. Один из них напал на проходившую мимо пожилую женщину, которая получила травмы грудной клетки и бедра. Вызванные сотрудники полиции застрелили агрессивное животное, второго быка они успели загнать в вольер.

Участок со скотом находится рядом с кладбищем, именно туда отправилась 72-летняя женщина, на которую напал бык.

«Одно из животных первым напало на женщину, после чего она упала в канаву», — рассказала iDNES.cz пресс-секретарь полиции Барбора Шневейсова.

Женщине оказали помощь медики и на машине скорой помощи доставили ее в больницу города Бенешов. Жизни пожилой женщины ничего не угрожает, но она получила травмы ребер и бедра.

«Полицейский патруль, незамедлительно прибывший на место происшествия, сумел загнать одного из быков обратно в вольер. Второе животное, напавшее на прохожего, также вело себя агрессивно по отношению к патрулю, поэтому полиции пришлось его застрелить», — добавила пресс-секретарь.

Источник: idnes.cz