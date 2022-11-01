Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
В Чехии бык вырвался из загона и напал на пожилую женщину

В Чехии бык вырвался из загона и напал на пожилую женщину

Партнер рубрики:
Kochy
02 ноября
18:51
194
Два быка сбежали из загона в Мирошовицах под Прагой днем 2 ноября. Один из них напал на проходившую мимо пожилую женщину, которая получила травмы грудной клетки и бедра. Вызванные сотрудники полиции застрелили агрессивное животное, второго быка они успели загнать в вольер.

В Чехии бык вырвался из загона и напал на пожилую женщину

Участок со скотом находится рядом с кладбищем, именно туда отправилась 72-летняя женщина, на которую напал бык. 

«Одно из животных первым напало на женщину, после чего она упала в канаву», — рассказала iDNES.cz пресс-секретарь полиции Барбора Шневейсова. 

Женщине оказали помощь медики и на машине скорой помощи доставили ее в больницу города Бенешов. Жизни пожилой женщины ничего не угрожает, но она получила травмы ребер и бедра. 

«Полицейский патруль, незамедлительно прибывший на место происшествия, сумел загнать одного из быков обратно в вольер. Второе животное, напавшее на прохожего, также вело себя агрессивно по отношению к патрулю, поэтому полиции пришлось его застрелить», — добавила пресс-секретарь. 

Источник: idnes.cz



читайте по теме
Assets
02 ноября
20:25
14
Общество
Чешские регионы готовятся к зимней волне беженцев
Assets
02 ноября
17:48
329
Общество
Обязательная datová schránka отменяется: Власти Чехии не будут открывать электронный информационный ящик автоматически
Assets
02 ноября
16:45
738
Общество
Чехи переучиваются на айтишников и зарабатывают в несколько раз больше, чем на прежней работе
Assets
02 ноября
15:48
563
Общество
В аэропорту Праги задержан контрабандист. Он проглотил презервативы с жидким кокаином
Последние новости:
Assets
02 ноября
20:25
14
Общество
Чешские регионы готовятся к зимней волне беженцев
Assets
02 ноября
17:48
329
Общество
Обязательная datová schránka отменяется: Власти Чехии не будут открывать электронный информационный ящик автоматически
Assets
02 ноября
16:45
738
Общество
Чехи переучиваются на айтишников и зарабатывают в несколько раз больше, чем на прежней работе
Assets
02 ноября
15:48
563
Общество
В аэропорту Праги задержан контрабандист. Он проглотил презервативы с жидким кокаином
Assets
02 ноября
14:12
429
Общество
На Чехию могут обрушиться DDoS-атаки, предупредил NÚKIB
Assets
02 ноября
10:53
1089
Общество
67-летний мужчина признался, что стрелял в мальчика в Праге
Assets
02 ноября
10:14
736
Экономика
Поставщики энергии в Чехии начали снижать авансовые платежи для некоторых клиентов
Assets
02 ноября
08:59
970
Общество
«Я хотел спровоцировать дискуссию». За размещение изображения Путина в мешке для трупов главу МВД Чехии могут оштрафовать
Assets
01 ноября
21:05
1025
Общество
Дилер в Брно продавал наркотики на площади у больницы. Клиенты стояли в очереди
Assets
01 ноября
20:17
761
Экономика
Чешские компании уже экономят на отоплении. Некоторые — до 16 градусов


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Украина
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы