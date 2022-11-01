Большинство чехов недовольны государственной поддержкой в связи с последствиями энергетического кризиса

Хотя большинство считают помощь государства недостаточной, почти половина, а именно 48% опрошенных, против дополнительной помощи за счет увеличения государственного долга.

Социологи опросили более тысячи человек в начале этой недели.

Большинство чехов оценивают помощь государства в преодолении последствий энергетического кризиса как недостаточную. В ходе опроса Median так ответили почти 70% респондентов. Наоборот, только 25% опрошенных считают помощь государства достаточной.

«Я думаю, что государство делает то, что может. Оно унаследовало печальную ситуацию от предыдущего правительства, поэтому не может сделать больше» — такого мнения придерживается четверть опрошенных.

Однако, по словам премьер-министра Петра Фиалы из ODS, нынешняя помощь эффективна и отвечает тому, что может себе позволить государственный бюджет. Премьер-министр оценил меры, связанные с энергетическим кризисом, примерно в 200 млрд крон, и государству придется взять для них кредит.

Хотя большинство респондентов считают помощь государства недостаточной, почти половина, а именно 48% опрошенных, против дополнительной помощи за счет увеличения государственного долга. За более сильную поддержку ценой более высокого дефицита выступает 41%.

«Среди тех, кто поддерживает более высокую поддержку граждан деньгами за счет того, чтобы государство влезало в долги, были в первую очередь избиратели SPD — в 59% случаев, избиратели ČSSD в 57% случаев и избиратели ANO в 56% случаев», — отмечает директор Median Пршемысл Чех.

В следующем году правительство ожидает дефицит бюджета в размере 295 млрд крон. По словам Чеха, избиратели правительственной коалиции, студенты и люди с высшим образованием выступают против субсидий, которые повлекут за собой еще большую задолженность страны.

Источник: irozhlas.cz

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