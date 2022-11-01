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В Словакии разбился автобус с чешскими туристами, девять человек ранены

В Словакии разбился автобус с чешскими туристами, девять человек ранены

Партнер рубрики:
Kochy
03 ноября
13:43
358
Автобус с чешскими туристами разбился 3 ноября возле села Дольны-Бар в районе Дунайска-Стреда. Полиция Словакии сообщила в соцсети, что девять пассажиров получили ранения.

В Словакии разбился автобус с чешскими туристами, девять человек ранены

«Автобус ехал в направлении Вельки-Медер, когда 34-летняя женщина-водитель по неустановленным причинам съехала с дороги и автобус врезался боком в дерево», — пояснили в словацкой полиции. 

Полиция подвергла водителя тесту на алкоголь, результат был отрицательный. «Мы выясняем точные причины аварии», — добавили в полиции. 

По данным полиции, несколько чешских туристов получили травмы. TV Joj уточнило, что двое чешских туристов получили серьезные травмы. Поэтому на место происшествия был вызван спасательный вертолет. 

Дорога была полностью перекрыта на несколько часов. На место прибыли пожарные из Дунайска-Стреды, Галанты и Трнавы.

Источник: novinky.cz





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