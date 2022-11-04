В Чехии во время ссоры из-за политики украинец убил своего соседа по комнате. Суд приговорил его к 12 годам тюрьмы.

4 ноября окружной суд в городе Пльзень отправил Владимира Синицу в тюрьму усиленного режима на 12 лет за убийство соседа по комнате в общежитии в Тршемошне. 31-летний украинец ударил 38-летнего мужчину из Молдовы ножом прямо в сердце во время ссоры в канун Рождества в прошлом году.

Трое иностранцев в общежитии пили алкоголь и поссорились из-за политики.

«Подсудимый схватил кухонный нож с лезвием длиной более 20 сантиметров и нанес удар потерпевшему, с которым ранее вступил в словесную перепалку. Нож попал прямо в сердце, что привело к массивной кровопотере и последующей смерти», — заявила прокурор Вера Браздова.

Сначала Синица заявил полиции, что это был несчастный случай. Однако свое заявление он изменил на следствии, когда погиб его соотечественник, который был непосредственным участником кровавого инцидента. Затем он стал утверждать, что никого не убивал.

«Мы все трое пили на кухне в общежитии. Обсуждалась и политика. Потерпевший говорил нам идти воевать на Донбасс. Мы ему объяснили, что находимся в Чехии, чтобы зарабатывать деньги и содержать свои семьи в Украине», — заявил подсудимый в суде.

По его словам, спор затем перерос в драку. «Я не знаю, кто нанес потерпевшему смертельное ранение. Это был не я. Наоборот, я пытался остановить кровотечение из груди человека с ножевым ранением», — заявил Синица.

Источник: novinky.cz