ЮНИСЕФ предоставит Праге более 22 миллионов крон для создания подготовительных классов для украинских детей в общеобразовательных школах

Столица принимает много беженцев, что связано с продолжающейся в Украине войной, и решает вопрос с вместимостью школ, чтобы украинские дети имели возможность продолжить обучение в Чехии. В связи с этим Прага совместно с организацией ЮНИСЕФ создала программу субсидирования подготовительных классов в общеобразовательных школах, предназначенных в первую очередь для поддержки украинской молодежи в возрасте от 15 до 19 лет. ЮНИСЕФ выделит на это 22,5 миллиона крон.

«Цель программы — дать возможность украинской молодежи продолжить учебу и подготовить ее к обучению в местной культурной среде на чешском языке. Мы понимаем, что языковой барьер мешает большинству из них обучаться далее, поэтому за время подготовки мы хотим помочь им с интенсивным изучением чешского и ввести их в чешскую школьную систему», — сказал Вит Шимрал, пражский советник по вопросам образования.

Для украинских детей интеграция в чешскую систему образования проблематична, так как они не знакомы со спецификой чешского среднего образования, например, с типом школ, условиями и сроками поступления, а также имеют недостаточное знание чешского языка.

«В результате этих недостатков существует риск того, что с нового учебного года в Праге и Среднечешском крае появится большое количество украинских детей, которые окажутся вне системы образования или будут посещать школы, не соответствующие их потенциалу в учебе и, таким образом, потеряют свои навыки. В результате существует риск, что позже они не смогут найти себя на рынке труда и создадут нагрузку на нашу социальную систему», — добавляет советник Вит Шимрал.

Источник: praha.eu

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