Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Мужчина из Грузии напал на четырех человек в Праге, его пока не нашли

Мужчина из Грузии напал на четырех человек в Праге, его пока не нашли

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
04 ноября
16:10
367
По данным криминалистов, 35-летний мужчина из Грузии напал в Праге на четырех человек. Трое из них жили с ним в квартире, последний был случайным прохожим в районе Прага 4. Полиция заочно предъявила нападавшему обвинение и обратилась к общественности за помощью в розыске.

Мужчина из Грузии напал на четырех человек в Праге, его пока не нашли

Инцидент произошел еще в марте этого года в квартире в Праге 4. Сначала злоумышленник напал на 40-летнего мужчину, который там ночевал, а затем на соседа по комнате, который пытался защитить друга. Иностранец напал на него с ножом, целясь в голову, затем взял кастет и избил.

Еще одно нападение случилось через два часа на улице Гневковского, где мужчина выбрал себе новую жертву — случайного прохожего. 

«Без причины он ударил его по голове кастетом, мужчина упал и потерял сознание. После этого нападавший скрылся с места происшествия и вернулся в свою квартиру», — сообщила пресс-секретарь полиции Ева Кропачова.

Там он совершил еще одно преступление, приставив нож к горлу последней жертвы и взяв с пострадавшего обещание не вызывать полицию. Затем он потребовал денег, которых не получил, и в итоге напал на мужчину.

Полицейские подозревают 35-летнего Рати Джавахишвили из Грузии и заочно предъявили ему обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений, а также в вымогательстве и грабеже.

«Криминалисты обращаются к общественности за помощью в розыске. Любую информацию о его местонахождении просим немедленно сообщать по номеру 158. Ни в коем случае не пытайтесь задержать мужчину, так как он может быть опасен», — пояснила Кропачова.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – 257 самых используемых чешских слов. Чешский язык с нуля

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день

 


читайте по теме
Assets
14 сентября
18:51
3602
Политика
Чешские СМИ сегодня: Грузия может провести референдум об объявлении войны России
Assets
27 января
13:19
2446
Общество
Чешско-грузинскую торговую палату возглавила Нино Мчедлидзе
Assets
30 июля
07:57
4551
Экономика
Чешские архитекторы построят в Грузии новый город
Assets
28 марта
08:51
4406
Общество
С сегодняшнего дня Евросоюз отменяет визы для граждан Грузии
Последние новости:
Assets
04 ноября
17:33
185
Общество
Новые вакансии для читателей 420on в Чехии с 26 октября по 4 ноября
Assets
04 ноября
15:41
174
Общество
ЮНИСЕФ предоставит Праге более 22 млн крон на создание подготовительных классов для украинских детей в общеобразовательных школах
Assets
04 ноября
14:01
622
Экономика
Парламент Чехии утвердил налог на сверхприбыль
Assets
04 ноября
12:56
635
Политика
Выборы президента в Чехии: генерал Павел вызвал Бабиша на дуэль
Assets
04 ноября
11:48
330
Экономика
Чешские банки сообщают о значительном увеличении прибыли за три квартала 2022 года
Assets
04 ноября
10:54
2057
Общество
В Чехии во время ссоры из-за политики украинец убил своего соседа по комнате. Суд приговорил его к 12 годам тюрьмы
Assets
04 ноября
10:30
980
Общество
Чехия установит одинаковые размеры компенсаций для тех, кто предоставляет жилье беженцам
Assets
04 ноября
09:22
615
Экономика
Вода и канализация в Праге подорожают почти на 20%
Assets
03 ноября
19:47
2503
Экономика
Новые автомобили стали настолько дорогими, что люди даже не приходят на них смотреть
Assets
03 ноября
18:47
1574
Экономика
Глава Центробанка Чехии: Готовьтесь к спаду в экономике


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Украина
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы