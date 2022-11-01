Мужчина из Грузии напал на четырех человек в Праге, его пока не нашли

По данным криминалистов, 35-летний мужчина из Грузии напал в Праге на четырех человек. Трое из них жили с ним в квартире, последний был случайным прохожим в районе Прага 4. Полиция заочно предъявила нападавшему обвинение и обратилась к общественности за помощью в розыске.

Инцидент произошел еще в марте этого года в квартире в Праге 4. Сначала злоумышленник напал на 40-летнего мужчину, который там ночевал, а затем на соседа по комнате, который пытался защитить друга. Иностранец напал на него с ножом, целясь в голову, затем взял кастет и избил.

Еще одно нападение случилось через два часа на улице Гневковского, где мужчина выбрал себе новую жертву — случайного прохожего.

«Без причины он ударил его по голове кастетом, мужчина упал и потерял сознание. После этого нападавший скрылся с места происшествия и вернулся в свою квартиру», — сообщила пресс-секретарь полиции Ева Кропачова.

Там он совершил еще одно преступление, приставив нож к горлу последней жертвы и взяв с пострадавшего обещание не вызывать полицию. Затем он потребовал денег, которых не получил, и в итоге напал на мужчину.

Полицейские подозревают 35-летнего Рати Джавахишвили из Грузии и заочно предъявили ему обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений, а также в вымогательстве и грабеже.

«Криминалисты обращаются к общественности за помощью в розыске. Любую информацию о его местонахождении просим немедленно сообщать по номеру 158. Ни в коем случае не пытайтесь задержать мужчину, так как он может быть опасен», — пояснила Кропачова.

Источник: novinky.cz

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