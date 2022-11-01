Новые вакансии для читателей 420on в Чехии с 26 октября по 4 ноября

Последние опубликованные вакансии в разделе «Работа» на сайте 420on.

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Руководитель отдела маркетинга

Где: Прага

Краткое описание: Один из лидеров на рынке услуг по трудоустройству в Чешской Республике компания ALMAX WORK-Holding приглашает на работу руководителя отдела маркетинга. Требуется опыт в продажах на руководящей должности не менее трех лет.

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Cлесарь-монтажник

Где: Мост

Краткое описание: На завод требуется слесарь-монтажник — жилье предоставляется бесплатно.

Подробности и контакты

Косметолог

Где: Прага

Краткое описание: В салон лазерной эпиляции требуется косметолог-эстетист для проведения процедуры лазерной эпиляции. Салону более 5 лет. Местонахождение: метро I.P. Pavlova.

Подробности и контакты

Парикмахер, мастер маникюра

Где: Прага

Краткое описание: В салон красоты в Праге 5 требуются три парикмахера и мастер маникюра.

Подробности и контакты

Менеджер по продажам

Где: Прага

Краткое описание: В компанию CZ SUN GARDEN, которая занимается ландшафтным дизайном, требуется менеджер по продажам. В обязанности входят обработка входящих заявок, выезд на объекты с руководителем, ведение деловых переговоров с клиентами компании и др.

Подробности и контакты

Сварщик

Где: Прага

Краткое описание: Работа заключается в сваривании котельных автогеном, 10-часовой рабочий день.

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