Мужчина в Остраве украл электросамокаты. Он их перекрасил и хотел продать

Серийный похититель электросамокатов был задержан полицейскими после слежки в районе Поруба в Остраве. Мужчина признался в ряде краж из подвалов домов, а также заявил, что украл на улице 12 электросамокатов, которые сдаются в аренду.

Об этом в пятницу сообщила пресс-секретарь полиции Ева Михаликова.

«Полицейские разыскивали 35-летнего мужчину, о котором уже было известно, что его слабостью являются кражи велосипедов и электросамокатов», — рассказала пресс-секретарь, добавив, что у подозреваемого нет постоянного места жительства.

В ходе расследования полицейские выяснили, что подозреваемый в основном проживал в подвалах, и наконец нашли его в одном из них.

После ареста он сознался в общей сложности в 20 кражах. Обычно он похищал велосипеды, которые затем продавал случайным заинтересованным лицам.

«Кроме того, он признал, что в 12 случаях украл сдаваемые в аренду электросамокаты в разных местах Остравы, предварительно сняв модули GPS. Он также перекрасил самокаты в другой цвет», — отметила Михаликова, добавив, что благодаря вмешательству полиции мужчина не успел продать электросамокаты.

Полиция предъявила задержанному обвинение в краже и незаконном проникновении в дома, за что ему грозит до трех лет лишения свободы.

Источник: novinky.cz