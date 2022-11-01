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Мужчина в Остраве украл электросамокаты. Он их перекрасил и хотел продать

Мужчина в Остраве украл электросамокаты. Он их перекрасил и хотел продать

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Kochy
04 ноября
20:44
196
Серийный похититель электросамокатов был задержан полицейскими после слежки в районе Поруба в Остраве. Мужчина признался в ряде краж из подвалов домов, а также заявил, что украл на улице 12 электросамокатов, которые сдаются в аренду.

Мужчина в Остраве украл электросамокаты. Он их перекрасил и хотел продать

Об этом в пятницу сообщила пресс-секретарь полиции Ева Михаликова. 

«Полицейские разыскивали 35-летнего мужчину, о котором уже было известно, что его слабостью являются кражи велосипедов и электросамокатов», — рассказала пресс-секретарь, добавив, что у подозреваемого нет постоянного места жительства. 

В ходе расследования полицейские выяснили, что подозреваемый в основном проживал в подвалах, и наконец нашли его в одном из них. 

После ареста он сознался в общей сложности в 20 кражах. Обычно он похищал велосипеды, которые затем продавал случайным заинтересованным лицам. 

«Кроме того, он признал, что в 12 случаях украл сдаваемые в аренду электросамокаты в разных местах Остравы, предварительно сняв модули GPS. Он также перекрасил самокаты в другой цвет», — отметила Михаликова, добавив, что благодаря вмешательству полиции мужчина не успел продать электросамокаты. 

Полиция предъявила задержанному обвинение в краже и незаконном проникновении в дома, за что ему грозит до трех лет лишения свободы.

Источник: novinky.cz



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