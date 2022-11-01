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Два уровня медобслуживания. Глава Минздрава Чехии хочет вернуть в здравоохранение сверхнормативы

Два уровня медобслуживания. Глава Минздрава Чехии хочет вернуть в здравоохранение сверхнормативы

Партнер рубрики:
Kochy
06 ноября
09:15
553
Министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) хочет вернуть в сферу здравоохранения два стандарта оказания медуслуг — обычный и улучшенный. На субботней программной конференции партии в Праге он признал, что их введение приведет к разделению качества медицинской помощи на две группы.

Два уровня медобслуживания. Глава Минздрава Чехии хочет вернуть в здравоохранение сверхнормативы

Повышенный стандарт оказания медуслуг в Чехии был отменен в 2013 году. Поправка к закону, которая позволяла разделить медицинское обслуживание на стандартное и сверхстандартное, была отменена Конституционным судом. Стандарт допускал разделение ухода на «базовый» и «более экономически сложный». 

Страховые компании оплачивали базовый стандарт, а за услуги сверх стандарта доплачивал пациент. Бывший министр здравоохранения Леош Хегер (TOP 09), который в то время продвигал вышеуказанные стандарты в парламенте, напомнил, что они были перечислены в указе, а не в законе. «С политической точки зрения это смертельно опасное дело, с которым нужно обращаться очень осторожно», — сказал Хегер о сверхстандартах в целом. 

«Я хотел бы вернуть закон в игру», — заявил Валек о возможности дополнительного медицинского страхования. 

При этом министр указал, что в сфере здравоохранения нет ничего, где выход за рамки стандарта не привел бы к повышению качества медицинской помощи. «Когда мы говорим об обслуживании сверх стандарта, мы просто говорим, что будет две группы качества обслуживания», — сказал он. По его словам, заявления государства о том, что сейчас о бездомных заботятся так же, как о миллиардерах, абсурдны.

Усиление профилактики 

Помимо прочего, Валек хочет усилить профилактические меры. По его словам, одним из шагов будет введение выплаты от 6 000 до 7 000 крон медицинскими страховыми компаниями за обязательное пребывание детей из седьмых и восьмых классов начальных школ в горах Чехии. 

«Горы и спорт — это профилактика, и мы хотим поддержать туризм и эту сферу, потому что чувствуем, что с ней будет проблема», — сказал министр. По его словам, программа этих выплат должна быть запущена в январе. 

Валек подчеркнул, что больничные кассы действительно должны будут использовать фонды профилактики для улучшения здоровья людей. Например, он планирует, что взрослые, которые будут участвовать в профилактических программах, смогут раз в два года проходить двухнедельные спа-процедуры. 

Среди других целей — повышение доступности врачей общей практики, педиатров, детских неврологов, психологов, психиатров и стоматологов. Министр заявил, что изучает вопрос о том, как амбулаторные терапевты могли бы стать врачами общей практики, а также рассматривает возможность открытия педиатрических клиник при больницах. Валек также рассказал о мобильных стоматологических клиниках, которые будут оказывать помощь в отдаленных регионах. 

Министр хочет обеспечить качество медицинской помощи, регулируя возмещение расходов. Для любой неотложной процедуры, качество которой можно определить, всегда должно быть одинаковое возмещение, независимо от страховой компании пациента и больницы. Учреждения, не соответствующие параметрам, должны получать меньшую компенсацию. 

Источник: seznamzpravy.cz

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