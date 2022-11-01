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В Брненском университете не будет гендерно нейтральных туалетов. Пользуйтесь туалетами для инвалидов — написал декан студентам

В Брненском университете не будет гендерно нейтральных туалетов. Пользуйтесь туалетами для инвалидов — написал декан студентам

Партнер рубрики:
Kochy
06 ноября
16:53
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Более 420 студентов университета имени Масарика в Брно подписали петицию о создании гендерно нейтральных туалетов на четвертом этаже здания педагогического факультета. Однако, по словам декана факультета, изменения невозможны. Студенты должны обратиться к депутатам, считает он.

В Брненском университете не будет гендерно нейтральных туалетов. Пользуйтесь туалетами для инвалидов — написал декан студентам

По словам автора петиции, который выступил под именем Джулиан Чарус, часто случается так, что студенты не могут найти туалеты, предназначенные для их пола. «Это может привести к неприятным ситуациям и негативно сказаться на их здоровье», — заявил автор петиции. 

«Студенты, которые идентифицируют себя как небинарные, находятся в худшем положении. Удовлетворение физиологических потребностей более чем важно для эффективной работы на территории учебного заведения, поэтому для нас очень важна близость и соответствующая маркировка туалетов», — добавил он. 

По словам студентов, одним из плохих примеров является нелогичное расположение мужских туалетов в помещении факультета художественного образования, где большинство учащихся — женщины. 

«Это факт, что нас здесь намного больше, чем мальчиков, — сказала один из студенток факультета. — Однако мы иногда ходим в мужские туалеты, так что изменение означало бы только то, что нам официально разрешено это делать».

Некоторые студенты мужского пола также выразили положительное отношение к изменениям. «Думаю, в наши дни это не имеет значения. Иногда мы все равно встречаем там девушек», — сказал один из них. 

«Никто не обращался к руководству университета с этой просьбой, и эта тема никогда не затрагивалась руководством самого университета имени Масарика», — пояснил пресс-секретарь вуза Радим Сайбот. «Мы узнали, что около года назад в академическом сенате педагогического факультета была поднята тема гендерно нейтральных туалетов», — добавил он. 

«На основе этого обсуждения декан провел технический анализ, анализ законодательства, и было установлено, что чешский законодательный стандарт и другие технические стандарты, постановления правительства и тому подобное не позволяют заклеивать существующие пиктограммы», — пояснил Сайбот. 

Расположение туалетов определяется чешской законодательной базой в зависимости от количества студентов и сотрудников. 

Декан университета Йиржи Немец ответил на петицию, которую на сегодняшний день подписали более 420 студентов. 

«Гендерно небинарные туалеты — это все безбарьерные туалеты, которые есть у нас во всех зданиях, в общей сложности их 19. Если вы хотите постепенно влиять на развитие нашего общества и следить за тем, чтобы недавно построенные туалеты соответствовали современным инклюзивным трендам, — пожалуйста, направьте свои усилия на изменение действующего законодательства, я с удовольствием поддержу вас в этом действии», — написал он в своем заявлении. 

Наклейка с указанием гендерной нейтральности появилась на безбарьерных туалетах на первом этаже после публикации петиции. 

«Я полностью с вами согласен, если вам кажется, что законодательство не соответствует социальному развитию и инклюзивным тенденциям, которые мы принимаем и успешно развиваем по многим направлениям», — продолжил декан.  

«Пожалуйста, уважайте друг друга, уважайте потребности друг друга и помните, что свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. Так давайте жить свободно, но с ответственностью за свои поступки и с взаимным уважением друг к другу», — заключил он.

Источник:  novinky.cz

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