VZP предостерегает от мошеннических электронных писем с требованием погашения долга или доступа к данным

Крупнейшая чешская страховая медицинская компания VZP предостерегает от мошеннических электронных писем, в которых от клиентов требуют погашения несуществующего долга или данных для доступа к счету.

Пресс-секретарь VZP Виктория Пливова сообщила, что страховая компания никогда не предупреждает о долге таким образом и не требует отправки данных доступа, поэтому клиенты должны игнорировать подобные письма и в случае сомнений обращаться по телефону 952 222 222.

«Это мошеннический фишинг», — подчеркнула пресс-секретарь.

Чтобы проинформировать клиента о задолженности по медицинскому страхованию, VZP обычно отправляет письмо по почте или электронное сообщение в официальный ящик данных (datová schránka). Иногда страховщик отправляет и sms, но только в том случае, если клиент заранее одобрил такой способ связи. По словам Пливовой, каждый клиент VZP также может самостоятельно проверять статус платежей по медицинскому страхованию в приложении MojeVZP.

Мошеннические электронные письма, на которые обращают внимание и другие учреждения, на первый взгляд могут выглядеть убедительно. Однако добавленные в них ссылки ведут на мошеннические страницы, которые запрашивают данные доступа к счетам, платежным картам или другой конфиденциальной информации.

«Мошенники таким образом получают данные, которые затем смогут использовать для вымогательства у жертвы и получения средств либо продать на черном рынке. В случае с VZP это часто электронные письма, предупреждения о задолженности по страховым взносам и необходимости как можно быстрее оплатить причитающуюся сумму, иначе материалы будут переданы судебному исполнителю», — отметили в страховой компании.

Почтовый фишинговый можно распознать по нескольким параметрам, например, по тому, что домен не соответствует официальному адресу VZP. Для связи с клиентами VZP использует адреса электронной почты [email protected] или [email protected] Форма уведомления тоже не та, к которой привыкли клиенты из VZP. По словам Пливовой, текст может быть написан на ломаном чешском языке с грамматическими ошибками или содержать непереведенные иностранные слова.

Электронные письма содержат ссылки, которые якобы ведут на сайт VZP. Но на самом деле они ведут на небезопасные ресурсы. Мошенническое электронное письмо может содержать запрос на оплату причитающейся суммы, включая номер банковского счета, на который должен быть отправлен платеж. VZP никогда не отправляет такие сообщения, подчеркнула пресс-секретарь.

Источник: ceskenoviny.cz

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