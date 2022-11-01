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Студент хотел взорвать школу в Пардубице, а потом зарезал прохожего

Студент хотел взорвать школу в Пардубице, а потом зарезал прохожего

Партнер рубрики:
Kochy
07 ноября
16:56
249
По версии уголовного розыска, 19-летний студент несет ответственность за убийство мужчины в Высоке-Мыто и установку взрывного устройства в Пардубице. После убийства он пытался отравиться и впоследствии скончался в больнице. Подозреваемый имел плохие оценки и не вписывался в коллектив средней школы.

Студент хотел взорвать школу в Пардубице, а потом зарезал прохожего

В пятницу, 4 ноября, в полицию поступило сообщение, что в химической средней школе в Пардубице заложена бомба. В контейнере находилась спортивная сумка со скороваркой, к которой была прикреплен электрический провод с таймером. В сумке также лежала коробка с гвоздями. Полиция эвакуировала 800 человек и вызвала на место пиротехника. 

«Несмотря на все меры, полицейские пиротехники не смогли безопасно открыть скороварку и вынуть содержимое. Возможная бомба была частично разобрана и в целости и сохранности доставлена для дальнейшей экспертизы в полицию», — сообщила пресс-секретарь полиции Маркета Яновска. 

К вечеру у полиции появились предположения, кто мог заложить бомбу, но преступника найти не удалось. Было дано согласие на задержание, полиция отслеживала информацию в социальных сетях. 

Криминалисты установили, что 19-летний студент средней школы не вписался в коллектив. Он имел плохие оценки, ездил в школу из другого региона и в течение рабочей недели жил в интернате. 

«Мы выяснили, что в момент объявления о том, что найдена бомба, ученик находился в окрестностях школы и знал о мероприятиях полиции. Видимо, поэтому он сделал все, чтобы его не нашли. Несмотря на поиски, которые продолжались всю ночь, подозреваемый не был пойман», — рассказала Яновска. 

В субботу утром в полицию поступила информация о нападении в Высоке-Мыто. По словам очевидцев, мужчина напал на прохожего с ножом и убежал. Полицейские нашли его примерно через 18 минут в полукилометре от места нападения. 

«После ареста он сказал полиции, что хочет отомстить соседям и убить больше людей. Далее он заявил, что случайно оказался в Высоке-Мыто и случайно выбрал свою жертву», — сообщила пресс-секретарь. 

У молодого человека началась рвота, и он признался в полиции, что проглотил яд после нападения, которое подробно не описал. Медики доставили его в больницу, где он скончался. Впоследствии следователи выяснили, что это был тот же подозреваемый, что и в Пардубице. 

«В рамках обыска дома у него обнаружены другие предметы, комплектующие и химические вещества для возможной сборки взрывной системы. Надо сказать, что это общедоступные вещи, которые легко купить», — заявила Яновска. 

«В настоящее время у нас нет никаких доказательств, что у подозреваемого есть сообщники или он является членом группы единомышленников. Сейчас мы можем обнародовать ограниченный объем информации», — сказал директор региональной полиции Ян Птачек. 

Однако Птачек отметил, что в связи с изъятыми вещами нельзя исключать, что подозреваемый планировал совершить нападение с гораздо более серьезными последствиями в месте с большим скоплением людей. Это одна из основных следственных версий.

Источник: novinky.cz

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