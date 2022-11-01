В Праге открылся рождественский парк Lights Tell

В Žluté lázně можно посетить рождественский парк под названием Lights Tell. В нем представлено более 300 световых инсталляций животных из чешских лесов и парков, а также сцены с улиц Праги и символы Рождества.

Экспозиция работает ежедневно с 16:00 до 20:00, билеты также можно приобрести онлайн.

В парке есть образовательная тропа для детей с рождественской викториной с ценными призами, подготовленная на платформе iHriště. Во время Адвента гостей будет ждать сопроводительная рождественская программа.

Рождественский парк потребляет 9,66 кВт в час благодаря энергосберегающему освещению. Потребление электроэнергии в течение одного дня обойдется примерно в 333 кроны, сообщают организаторы.

До 25 ноября можно купить билеты по сниженной цене: 200 крон для взрослых, 150 крон для детей от 3 до 15 лет и пенсионеров старше 62 лет. Семейный входной билет стоит 600 крон. С понедельника по четверг билет действителен в любое время, в выходные — в день покупки.

Узнайте больше на zlutelazne.cz

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