Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек женился на беженке из Украины

​Пресс-секретарь президента республики 43-летний Иржи Овчачек женился на прошлой неделе. Об этом со ссылкой на два независимых источника сообщила в понедельник газета Blesk. По данным издания, жена Овчачка — украинка, которая приехала весной в Чехию после начала войны и которой он предоставил жилье. У нее сын дошкольного возраста.

Овчачек женился 4 ноября и теперь планирует провести свой медовый месяц в Чешской Республике. Свадьба прошла в одном из чешских костелов.

«Это была церемония в узком кругу самых близких друзей», — сообщил газете источник, близкий к администрации президента. Информацию тут же подтвердил другой независимый источник, не пожелавший назвать свое имя. Сам Овчачек не брал трубку и не отвечал на текстовые сообщения.

Иржи Овчачек работает пресс-секретарем президента Милоша Земана с 2013 года. Он несколько раз подвергался критике со стороны общественности за свою работу. Говорят, что президент Земан знал о свадьбе с самого начала и относился к этому положительно.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день