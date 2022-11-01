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Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек женился на беженке из Украины

Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек женился на беженке из Украины

Партнер рубрики:
Kochy
08 ноября
09:02
1322
​Пресс-секретарь президента республики 43-летний Иржи Овчачек женился на прошлой неделе. Об этом со ссылкой на два независимых источника сообщила в понедельник газета Blesk. По данным издания, жена Овчачка — украинка, которая приехала весной в Чехию после начала войны и которой он предоставил жилье. У нее сын дошкольного возраста.

Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек женился на беженке из Украины

Овчачек женился 4 ноября и теперь планирует провести свой медовый месяц в Чешской Республике. Свадьба прошла в одном из чешских костелов.

«Это была церемония в узком кругу самых близких друзей», — сообщил газете источник, близкий к администрации президента. Информацию тут же подтвердил другой независимый источник, не пожелавший назвать свое имя. Сам Овчачек не брал трубку и не отвечал на текстовые сообщения.

Иржи Овчачек работает пресс-секретарем президента Милоша Земана с 2013 года. Он несколько раз подвергался критике со стороны общественности за свою работу.  Говорят, что президент Земан знал о свадьбе с самого начала и относился к этому положительно.

Источник: novinky.cz

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