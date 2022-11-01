Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек женился на беженке из Украины

Овчачек женился 4 ноября и теперь планирует провести свой медовый месяц в Чешской Республике. Свадьба прошла в одном из чешских костелов.
«Это была церемония в узком кругу самых близких друзей», — сообщил газете источник, близкий к администрации президента. Информацию тут же подтвердил другой независимый источник, не пожелавший назвать свое имя. Сам Овчачек не брал трубку и не отвечал на текстовые сообщения.
Иржи Овчачек работает пресс-секретарем президента Милоша Земана с 2013 года. Он несколько раз подвергался критике со стороны общественности за свою работу. Говорят, что президент Земан знал о свадьбе с самого начала и относился к этому положительно.
Источник: novinky.cz
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