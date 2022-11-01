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Первый автомат по продаже овощей появился в Брно

Первый автомат по продаже овощей появился в Брно

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Kochy
08 ноября
10:01
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Первый и, по словам владельцев, единственный автомат по продаже овощей в Европе появился в Ржечковицком районе города Брно. Он работает круглосуточно, и покупатели могут купить там картошку, лук и чеснок, а также суповую смесь.

Первый автомат по продаже овощей появился в Брно

«Идея возникла где-то в 2020 году, когда большее количество людей начали интересоваться покупкой большего объема овощей», — объясняет Петр Грюнвальд, совладелец автомата.

Сегодня автомат Bramat оснащен четырьмя емкостями для хранения овощей (ранее было две). В автомате можно купить трех- и пятикилограммовые мешки картофеля, лука и чеснока, а также суповую смесь — смесь овощей, из которой делают бульон. 

Автомат подключен к приложению, которое показывает владельцам текущее состояние запасов овощей. «В рамках удаленного доступа он показывает нам, сколько пакетов в настоящее время находится в нем и надолго ли их хватит», — сказал Грюнвальд.

Первый автомат по продаже овощей находится на улице Horácké náměstí в Брно.

«Стоимость этой машины составит 500 000 крон, если бы мы хотели вариант с солнечными батареями, он стоил бы более 600 000 крон», — объясняет совладелец.

Машина пополняется примерно раз в день свежими органическими овощами от отечественных производителей. В случае повышенного спроса — два раза в день. Клиенты могут товар оплатить наличными или картой.

«Сейчас мы ведем переговоры с несколькими районами города. Мы договорились в Кохоутовицах, что второй автомат, который уже готов», — пояснил совладелец машины.

Источник:  novinky.cz



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