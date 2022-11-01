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Глава Чешской стоматологической палаты: «То, что платят страховые компании, не соответствует реальным ценам на стоматологию»

Глава Чешской стоматологической палаты: «То, что платят страховые компании, не соответствует реальным ценам на стоматологию»

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
08 ноября
14:33
306
По словам Романа Шмуцлера, президента Чешской стоматологической палаты (ČSK), медицинские страховые компании не приобретают медицинские услуги для своих застрахованных по ценам, основанным на реальных затратах. Он считает, что это одна из причин нехватки стоматологов. В настоящее время людям в некоторых регионах сложно найти стоматологов, а у некоторых из зубных врачей не заключены договоры со страховыми компаниями, так что пациентам приходится платить из своего кармана.

Глава Чешской стоматологической палаты: «То, что платят страховые компании, не соответствует реальным ценам на стоматологию»

Как заявил Шмуцлер, палату беспокоит ситуация, когда пациенты платят страховые взносы за стоматологическую помощь, а страховые компании не покрывают лечение. 

«К сожалению, у страховых компании бывают связаны руки в вопросе планирования бюджета на покупку медицинской помощи в соответствии с потребностями граждан, которые за нее платят. Компании зависят от ряда политических решений, во главе которых стоит так называемый указ о возмещении», — сказал Шмуцлер.

«ČSK осознает, что ряду пациентов отказывают как по неудовлетворительным законодательным причинам, так и из-за плохо функционирующего рынка, где зачастую стоматологу, у которого есть возможность зарегистрировать нового пациента, и самому пациенту трудно встретиться», — сказал Шмуцлер и добавил, что необходимо выяснить, где проживают пациенты, которые нуждаются в стоматологической помощи и не получали ее в последние месяцы. Он считает, что медицинские страховые компании должны соответствующим образом повысить выплаты. 

«Абсурдно предполагать, что стоматологи не захотят оказывать помощь, если возмещение будет соответствовать законно рассчитанным затратам», — отметил он.

В Чешской Республике работает около 9 000 стоматологов. В начале прошлого года крупнейшая медицинская страховая компания Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) разработала карту доступности стоматологической помощи, согласно которой можно найти стоматолога на расстоянии 35 минут езды. Согласно карте, услуги стоматолога доступны на большей части территории страны, за исключением некоторых приграничных районов. На момент создания карты услуги отсутствовали, например, на восточной окраине Карловарского края, к северо-востоку от Оломоуца, на границе Среднечешского края и Высочины между Гумполцем и Влашими, а также к востоку от Пршибрама.

Источник: ceskenoviny.cz

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