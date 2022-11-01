В Брно полуголая женщина приставала к посетителям фастфуда и чуть не подралась с полицией

В понедельник, 7 ноября, в Брно полуобнаженная женщина приставала к посетителям фастфуда. Потом она заблокировала вход в закусочную и чуть не подралась с полицейскими. Тест на наличие алкоголя показал 3 промилле.

31-летняя женщина пришла за едой в закусочную около одиннадцати часов вечера, одетая только в нижнее белье. Куртка была просто накинута на плечи.

«Ее громкое и раздражающее поведение нельзя было не заметить. У персонала лопнуло терпение в тот момент, когда она заблокировала вход в заведение, чтобы другие посетители не могли ни войти, ни выйти», — заявил представитель полиции Давид Халупка.

Однако женщина не успокоилась даже после прибытия патруля, которому в итоге пришлось применить принудительные меры. Дыхательный тест впоследствии показал более 3 промилле алкоголя в крови. Вместо того чтобы вернуться домой, женщина отправилась в изолятор временного содержания.

Источник: novinky.cz