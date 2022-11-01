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Одноклассник рассказал, каким человеком был 19-летний убийца, пытавшийся взорвать школу в Чехии

Одноклассник рассказал, каким человеком был 19-летний убийца, пытавшийся взорвать школу в Чехии

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
09 ноября
13:52
644
Ученики средней химической школы в Пардубице все еще находятся под впечатлением после недавних событий: пятничной эвакуации и последующего обезвреживания взрывного устройства.

Одноклассник рассказал, каким человеком был 19-летний убийца, пытавшийся взорвать школу в Чехии

Ранее мы писали, что 19-летний чешский ученик пытался взорвать школу, в которой учился, а через день убил случайного прохожего. Впоследствии преступник совершил самоубийство. Мотив пока неизвестен.

«Конечно, мы слышали об этом», — отвечают студенты, спешащие на классный час, который начинается в семь утра. 

«Нас эвакуировали. Пришлось выходить через боковой вход. Приехал полицейский пиротехник, все действовали идеально по инструкции», — рассказывают они подробности происшествия.

Потом один из учеников случайно упоминает, что он первым обнаружил взрывное устройство. Ему 17 лет, он не хочет публиковать свое имя (хотя Seznam Zprávy его знают), но рассказывает, как все было.

В полвторого в пятницу, после окончания занятий, он выбросил банку с энергетиком в мусорное ведро перед школой.

«Я заметил, что на дне мусорного бака лежит черная спортивная сумка, и подумал, что кто-то принес ее из раздевалки и выбросил, чтобы над кем-то подшутить, — рассказывает ученик. — Я вытащил сумку, чтобы отнести ее к сторожке, но сумка оказалась тяжелой, а внутри что-то странно загремело. Я открыл и удивился, когда увидел, что внутри. В бумажной коробке лежала скороварка с какой-то электрической схемой и кучей гвоздей».

Он сразу понял, что предмет опасный. «Я видел такие самодельные устройства в кино, так что решил отнести его подальше», — он указывает на зеленую зону перед зданием школы.

«Сумку поставил сюда, среди деревьев, потому что, если бы она взорвалась, часть удара приняли бы на себя стволы, в худшем случае вынесло бы часть здания школы и пару машин. Потом мы с одноклассниками позвонили учителю, бывшему пиротехнику, он все осмотрел и вызвал полицию».


Про подрывщика студенты рассказали, что он был «тихим, асоциальным, немного странным»

Через час к школе начинают подходить другие ученики, у которых занятия начинаются в восемь. В основном это старшеклассники. Редакция также спрашивает их мнение.
 
«Я ходил с ним на занятия», — отвечает один из них.

Каким был 19-летний студент, который, по версии полиции, пытался взорвать пардубицкую школу, а через день жестоко убил случайного прохожего в 40 километрах, в Високе-Мито?

«Он был тихим, асоциальным, немного странным. Я начал более или менее общаться с ним с сентября, потому что он попал к нам, когда не смог закончить четвертый класс. Он некоторое время сидел со мной за партой, особо ни с кем не говорил, не пытался вписаться в коллектив, мне казалось, что ему все равно», — рассказывает 18-летний Мартин. Говорят, преподаватели пытались сделать так, чтобы он общался с остальными, но у них не получалось.

«Я разговаривал с ним несколько раз, мы выходили покурить, и он казался обычным. По нему не было понятно. В социальных сетях особо ничего не выкладывал. У него был Facebook, но аккаунт уже удален. Хотел ли он навредить кому-то? Такое бы и в голову не пришло. Я даже не знаю, почему он выбрал Високе-Мито, если сам жил в Хрудиме», — Мартин пожимает плечами и уходит в класс, где со студентами должны будут поговорить полицейские и психолог.


Искренние соболезнования близким погибшего

Многие жители близлежащих домов в Високе-Мито своими глазами видели трагическое событие. Они рассказывают о криках преступника, описывают подробности нападения и тело жертвы.

По данным полиции, 19-летний студент нанес случайному прохожему 14 ударов топором. Мотив пока неизвестен. 

«Нападавший заявил, что хотел отомстить окружающим. В рюкзаке у него также был молоток. Он появился в Мито случайным образом, никаких связей тут не имел», — заявил на пресс-конференции в понедельник глава криминалистического отдела Милан Шимек.

«У меня до сих пор мурашки по коже от одной мысли об этом», — говорит женщина, которая выгуливает собаку недалеко от места трагедии. «Нет необходимости описывать подробности. Никто не понимает, почему он это сделал. Надеюсь, полиция выяснит», — она крестится и выражает искренние соболезнования скорбящим.

 

Источник: seznamzpravy.cz

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