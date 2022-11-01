Покупатель совершил фатальную ошибку и сжег супермаркет в Чехии

Виновником пожара в магазине «Пенни Маркет» в Ходове стал 18-летний нетрезвый молодой человек, который пытался зарядить свой мобильный телефон. Его телефон упал в одну из тележек для товаров. Чтобы добраться до него, парень начал прожигать дырку в пластиковой части тележки зажигалкой. Из-за этого загорелись другие тележки для товаров, потом навес, а потом и весь магазин.

Полицейские обвинили молодого человека в порче чужого имущества.

«Утром 6 ноября в магазин пришел 18-летний молодой человек, который хотел зарядить свой мобильный телефон в зоне тележек для покупок», — заявил в среду пресс-секретарь Карловарской региональной полиции Якуб Копржива. «Он убрал мешавшие ему тележки и попытаться воткнуть зарядное устройство с мобильным телефоном в розетку, расположенную наверху. Однако телефон упал в одну из тележек для покупок», — продолжил представитель пресс-службы.

«Поскольку тележки для покупок были вставлены друг в друга, он не смог вытащить телефон. Он попытался отсоединить тележки друг от друга, но у него не было с собой монет, так что это ему тоже не удалось», — рассказал Копржива.

Молодой человек начал с помощью газовой зажигалки проделывать в боковой части пластиковой тележки для покупок отверстие, через которое затем хотел вынуть телефон. Пластиковые детали загорелись, далее стал гореть навес, под которым стояли тележки, затем огонь распространился на весь магазин и причинил ущерб в размере 48 млн крон.

В результате сильного пожара пострадали восемь припаркованных возле магазина автомобилей. «Ущерб поврежденным автомобилям был предварительно оценен примерно в 500 000 крон», — пояснил Копржива. По его словам, молодой человек был пьян и безуспешно пытался потушить огонь своей толстовкой. Он запаниковал и побежал к ближайшему жилому дому.

«Он стучал в окна квартир на первом этаже и звонил в дверь, требуя вызвать пожарных и говоря, что горит магазин. Один из свидетелей, увидевший, что магазин действительно горит, через некоторое время вызвал пожарных», — добавила Копржива. Молодой человек потом побежал домой. Полиции удалось выследить его благодаря системе камер.

«Если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит тюремное заключение на срок до шести лет за причинение крупного ущерба», — заключил Копржива.

Источник: novinky.cz