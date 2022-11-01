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«Бремя правовой системы». Чешское правительство готово отменить более 10 000 законов и указов

«Бремя правовой системы». Чешское правительство готово отменить более 10 000 законов и указов

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
09 ноября
16:25
194
Отменить хотят те законы, постановления и декреты, которые имеют формальную силу, но более не применяются.

«Бремя правовой системы». Чешское правительство готово отменить более 10 000 законов и указов

Премьер-министр Петр Фиала (ODS) объявил о намерении отменить более 10 000 постановлений после заседания правительства в среду. Инициативу теперь будет обсуждать парламент.

Согласно проекту Министерства внутренних дел, избыточные законы становятся неприятным бременем для системы eSbírka, где люди смогут найти все законы и международные соглашения в электронном виде.

Фиала сказал, что таким образом правительство выполняет свои предвыборные обещания и программное заявление: «Мы пытаемся упростить правовую систему».

Министерство внутренних дел в отчете также заявило, что с точки зрения реальной практики существование этих правил совершенно избыточно. 

«Одна из основных проблем заключается именно в том, что зачастую невозможно точно сказать, какие правовые нормы еще действуют, а какие нет», — отметили в ведомстве. По мнению министерства, тысячи избыточных нормативных актов мешают ориентироваться в правовой системе, а их отмена повысит правовую определенность.

 

Законы Первой республики

Среди постановлений, которые министерство предлагает отменить, есть законы и декреты периода от Первой республики до настоящего времени. Например, хотят отменить норму от 1918 года, которая устанавливала высшие административные органы в Чехословакии.

«Можно констатировать, что наличие устаревших правовых норм воспринимается как некий остаток сложного исторического развития на территории Чехии, как проблема и бремя для современной правовой системы 21 века», — заключили в министерстве.

Отменить эти законы МВД предлагало еще в 2019 году, предложение было одобрено правительством, но к концу избирательного периода депутаты не успели его обсудить.

 

Источник: seznamzpravy.cz

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