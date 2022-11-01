«Бремя правовой системы». Чешское правительство готово отменить более 10 000 законов и указов

Отменить хотят те законы, постановления и декреты, которые имеют формальную силу, но более не применяются.

Премьер-министр Петр Фиала (ODS) объявил о намерении отменить более 10 000 постановлений после заседания правительства в среду. Инициативу теперь будет обсуждать парламент.

Согласно проекту Министерства внутренних дел, избыточные законы становятся неприятным бременем для системы eSbírka, где люди смогут найти все законы и международные соглашения в электронном виде.

Фиала сказал, что таким образом правительство выполняет свои предвыборные обещания и программное заявление: «Мы пытаемся упростить правовую систему».

Министерство внутренних дел в отчете также заявило, что с точки зрения реальной практики существование этих правил совершенно избыточно.

«Одна из основных проблем заключается именно в том, что зачастую невозможно точно сказать, какие правовые нормы еще действуют, а какие нет», — отметили в ведомстве. По мнению министерства, тысячи избыточных нормативных актов мешают ориентироваться в правовой системе, а их отмена повысит правовую определенность.

Законы Первой республики

Среди постановлений, которые министерство предлагает отменить, есть законы и декреты периода от Первой республики до настоящего времени. Например, хотят отменить норму от 1918 года, которая устанавливала высшие административные органы в Чехословакии.

«Можно констатировать, что наличие устаревших правовых норм воспринимается как некий остаток сложного исторического развития на территории Чехии, как проблема и бремя для современной правовой системы 21 века», — заключили в министерстве.

Отменить эти законы МВД предлагало еще в 2019 году, предложение было одобрено правительством, но к концу избирательного периода депутаты не успели его обсудить.

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день