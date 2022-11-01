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В Чехии заговорили о массовых сокращениях в Facebook и Instagram. Количество уволенных вызывает вопросы

В Чехии заговорили о массовых сокращениях в Facebook и Instagram. Количество уволенных вызывает вопросы

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anastasiia-kn
09 ноября
17:28
750
Растущие затраты и ослабление спроса на рекламном рынке — основные причины, по которым Meta Platforms решила провести массовые увольнения. Это 11 000 человек, что составляет примерно 13% рабочей силы компании.

В Чехии заговорили о массовых сокращениях в Facebook и Instagram. Количество уволенных вызывает вопросы

В портфель Meta Platforms входят социальные сети Facebook и Instagram, а также WhatsApp. Руководство компании не уточнило, какие отделы ждет наибольший отток работников, но увольнения должны быть распределены по всей компании.

Это первое массовое увольнение за 18-летнюю историю Meta (ранее Facebook). 

«Наши доходы оказались намного ниже, чем я ожидал», — заявил генеральный директор Meta Марк Цукерберг в открытом письме сотрудникам.

«Я совершил ошибку и беру на себя ответственность за нее», — написал Цукерберг, признав, что не смог предсказать ситуацию на рынке.

Twitter также уволил половину своих сотрудников

Илон Маск как новый директор Twitter тоже решил провести массовые сокращения. Из 7 500 человек примерно половину ждало увольнение в ноябре. Глава автомобильной компании Tesla и самый богатый человек в мире обосновал увольнение тем, что компания теряет 4 млн долларов (98 млн крон) в день, поэтому нет другого выхода, кроме как начать экономить.

Источник: novinky.cz

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