12 ноября в магазинах Чехии пройдет акция по сбору продуктов для нуждающихся

В субботу, 12 ноября, в чешских магазинах состоится осенний тур благотворительного сбора продуктов, цель которого — помощь домохозяйствам и отдельным людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Мероприятие организовано продовольственными банками Чехии.

У подавляющего большинства этих некоммерческих организаций сейчас на складах почти пустые полки. Не хватает в основном нескоропортящихся продуктов. Хлеб и, например, свежие овощи и фрукты банки непрерывно получают от торговых сетей.

Продовольственные банки следят за тем, чтобы пожертвованные продукты питания, а также гигиенические средства действительно доходили до нуждающихся. Обычно на регион приходится один такой банк.

«К сожалению, мы идем от кризиса к кризису. Сначала был ковид, потом началась война в Украине, а теперь энергетический кризис. Все больше и больше людей звонят нам и говорят, что им нужна помощь. Стало больше пенсионеров, у которых после оплаты счетов не остается на еду, но есть и много родителей-одиночек. У них проблемы с обеспечением семьи основными вещами», — рассказала Сабина Кепрдова, директор Остравского продовольственного банка.

Такая же ситуация у пожилой пары из Южной Чехии. «К сожалению, они выбрали не того поставщика энергии. Недавно мы привезли им одежду и еду. Дама прислала нам электронное письмо с благодарностью. В эти дни нам звонят и пишут все больше людей, также новые общественные объединения обращаются к нам с просьбами о помощи. Спрос примерно на 30% выше», — сказала Кристина Шкабрадова, директор Продовольственного банка Южночешского края, добавив, что одна организация, которая ранее отказывалась брать продукты после минимального срока годности, теперь их принимает, потому что положение ее клиентов резко ухудшилось.

В Брно работает Епархиальный приют св. Маркеты, который помогает родителям-одиночкам. В трудной жизненной ситуации оказалась Алена и ее трое детей. После разрыва с партнером Алена осталась одна в съемной квартире, и платить за жилье ей было нечем. Она хочет как можно быстрее встать на ноги и обустроить новый дом. В то время, когда она оформляла социальные выплаты и искала работу, у нее было очень мало денег, чтобы содержать семью. «У нас есть макароны, молоко, сахар, бобовые, масло. Сейчас, когда все подорожало, помощь приюта стала для нас большим подспорьем, без нее мы бы не справились. Еще мне удалось накопить на школьный портфель, который сын так хотел», — рассказала Алена.

«„Мне ужасно неловко, но я впервые в жизни оказалась в ситуации, когда мне нужна помощь“. Эти слова мы все чаще слышим сейчас в продовольственном банке», — подтвердил Вацлав Питуха, глава продовольственного банка города Градец-Кралове, добавив, что на складе его организации не хватает еды.

Пустые полки центрального склада продовольственного банка Высочины в Ледчи-над-Сазавой почти остановили поставки более чем трем десяткам клиентов со всего региона. «У нас практически ничего нет, немного макарон и немного риса», — заявила справа вице-президент организации Ивета Врбова. По ее словам, уменьшилось и желание людей делать пожертвования. «Мы уже видели это в разнице между сборами прошлой осенью и этой весной. Осенью люди передали нам одну тонну товаров, весной только половину», — вспоминает он.

«Люди могут легко оказать помощь. Все, что вам нужно сделать, — это добавить в корзину макароны, рис, бобовые, консервы, детское питание, молоко, масло, сахар или основные детские продукты. После покупки выбранных продуктов останется только передать их волонтерам за кассами, опознавательным знаком которых будут зеленые фартуки с логотипом акции», — рассказала Дана Братанкова из торговой сети Billa. Сбор продуктов там будет проходить в субботу, 12 ноября, с 8:00 до 18:00, как и в других магазинах-участниках.

Оптовая сеть Makro собирает пожертвованные продукты и в воскресенье, 13 ноября. Товары затем поступят на склады продовольственного банка.

Источник: novinky.cz

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