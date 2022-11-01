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Продовольственные банки в Чехии пусты. Как им можно помочь?

Продовольственные банки в Чехии пусты. Как им можно помочь?

Партнер рубрики:
Kochy
10 ноября
09:18
38
​Уже в субботу, 12 ноября, состоится осенний тур благотворительного Сбора еды, цель которого – помощь домохозяйствам и отдельным людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Мероприятие организовано Продовольственными банками Чехии.

Продовольственные банки в Чехии пусты. Как им можно помочь?

Однако у подавляющего большинства этих некоммерческих организаций сейчас на складах почти пустые полки, в основном это нескоропортящиеся продукты, хлеб и, например, свежие овощи и фрукты, которые банки непрерывно получают от торговых сетей.

Продовольственные банки следят за тем, чтобы пожертвованные продукты питания, а также, например, гигиенические пакеты действительно доходили до нуждающихся. Обычно на регион приходится один такой банк.

«К сожалению, мы идем от кризиса к кризису. Сначала был ковид, потом началась война в Украине, а теперь снова энергетический кризис. Все больше и больше людей звонят нам и говорят, что им нужна помощь. Увеличение произошло в основном у пенсионеров, у которых после оплаты счетов больше нет еды, но есть и много родителей-одиночек. У них проблемы с обеспечением семьи основными вещами из одного дохода», — рассказала Сабина Кепрдова, директор Остравского продовольственного банка.

Такая же ситуация у пожилой пары из Южной Чехии. «К сожалению, они выбрали не того поставщика энергии. Недавно мы привезли им одежду и еду. Дама прислала нам электронное письмо с благодарностью. В эти дни нам звонят и пишут все больше и больше людей, а также новые общественные объединения обращаются к нам с просьбами о помощи. Этот спрос примерно на 30% выше», — сказала Праве Кристина Шкабрадова, директор Продовольственного банка Южночешского края, добавив, что, например, одна организация клиентов, которая ранее отказывалась принимать продукты после минимального срока годности (если они отмечены, их можно и дальше продавать — прим. ред.), теперь уже принимает их, потому что положение ее клиентов резко ухудшилось.

В Брно работает Епархиальный приют св. Маркеты, которая помогает родителям-одиночкам. В трудной жизненной ситуации оказалась Алена и ее трое детей. После разрыва с партнером Алена осталась одна на съемной квартире, но платить за квартиру ей было нечем. Она хочет как можно быстрее встать на ноги и обустроить новый дом, но в то время, когда она оформляла социальные выплаты и искала работу, у нее было очень мало денег, чтобы содержать семью. «У нас есть макароны, молоко, сахар, бобовые, масло. Сейчас, когда все подорожало, помощь приюта стала для нас большим подспорьем, без нее мы бы не справились. Еще мне удалось накопить на школьный портфель сына, который он так хотел», — рассказала Алена.

«Мне ужасно неловко, но я впервые в жизни оказалась в такой ситуации, что мне нужна помощь. Эти слова мы все чаще и чаще слышим сейчас в продовольственном банке в отличие от прошлых лет", - подтвердил Вацлав Питуха, глава Продовольственного банка города Градец Кралове, добавив, что у них полная нехватка еды. 

Пустые полки центрального склада Продовольственного банка Высочина в Ледчи-над-Сазавой почти остановили поставки более чем трем десяткам клиентов со всего региона. «У нас практически ничего нет, немного макарон и немного риса», — заявила справа вице-президент PBV Ивета Врбова. По ее словам, уменьшилось и желание людей делать пожертвования. «Мы уже видели это в разнице между сборами прошлой осени и этой весной. Осенью люди дали нам одну тонну товара, весной только половину», — вспоминает он.

«Люди могут легко оказать помощь. Все, что вам нужно сделать, это добавить в корзину макароны, рис, бобовые, консервы, детское питание, молоко, масло, сахар или основные детские продукты. После покупки выбранных продуктов останется только передать их волонтерам за кассами, опознавательным знаком которых будут зеленые фартуки с логотипом Продовольственного банка», — рассказала о мероприятии Дана Братанкова из торговой сети Billa. состоится в субботу, 12 ноября, с 8:00 до 18:00, как и в других выбранных магазинах.

Оптовая сеть Makro также собирает пожертвованные продукты в воскресенье, 13 ноября. Доставленные товары затем поступят на склады продовольственного банка.

Источник: novinky.cz

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