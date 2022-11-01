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«Вручим супругам награду за верность» — предложила сенатор в Чехии

«Вручим супругам награду за верность» — предложила сенатор в Чехии

Партнер рубрики:
Kochy
10 ноября
12:06
214
Сенатор Йитка Халанкова хотела бы, чтобы верхняя палата парламента Чехии награждала супружеские пары за верность. Этим она хочет показать красоту брака.

«Вручим супругам награду за верность» — предложила сенатор в Чехии

В Сенате был создан новый подкомитет по семейным делам. Первое заседание комитета состоится через две недели. Кроме организационных вопросов, в его повестке есть один несколько неожиданный пункт — предложение о новой премии Сената за верность для супружеских пар.

Идея принадлежит сенатору Йитке Халанковой (независимый депутат, бывший член парламента от TOP 09), которая возглавляет подкомитет. «Идея состоит в том, чтобы наградить супружеские пары за десятилетия совместного проживания. Мы хотим показать красоту брака», — объясняет Халанкова.

Как именно будут выбираться кандидаты на награду и как будет проверяться супружеская верность, сенатор пока не решила.

«Я полагаю, что различные организации или муниципалитеты будут предлагать пары, являющиеся хорошими примерами», — говорит Халанкова.

Она хочет обсудить детали с коллегами из подкомитета. Среди них, например, депутат Йиржи Чунек и сенатор Даниэла Коваржова, известная своей поддержкой конституционного определения брака как союза мужчины и женщины. 

В подкомитет войдет и Адела Шипова, которую смущает предложение о награде за верность. «Я лоббировала создание комиссии по равноправию мужчин и женщин в верхней палате. Вместо этого у нас есть семейный подкомитет и предложение по этой награде. Я даже не знаю, что сказать своим коллегам, я не представляю, как пары будут отбирать и проверять», — говорит Шипова.

Ее также занимает, что будет, если кто-то выдвинет на награду постоянных партнеров, живущих в гражданском браке. «Моя идея определенно не шла в этом направлении», — возражает Халанкова.

Почему сенаторы должны заниматься отношениями между супружескими парами? 

«Мы хотим подать общественности положительный сигнал. В условиях, когда высок процент разводов и мало пар женится, это нужно», — убеждена сенатор.

Источник: seznamzpravy.cz

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