Убила свою трехлетнюю дочь и хотела убить сына. Суд в Чехии приговорил мать к 22 годам тюрьмы. Как она объяснила свои действия в суде?

​Одного ребенка она зарезала, второй выжил после ножевых ранений благодаря врачам. В четверг, 10 ноября, окружной суд в Пльзене отправил их 28-летнюю мать из Карловых Вар в тюрьму на 22 года за убийство трехлетней дочери и покушение на убийство в отношении двухлетнего сына.

«Она напала на детей с намерением убить их. Она действовала обдуманно. Она пощадила только младшего сына, сказав, что он привыкнет к жизни без нее. Она интеллигентный человек, который осознавала, что правильно, а что нет. Мотивация ее действий неприемлема. Она пожертвовала своими детьми, потому что ее представления о будущем не сбылись. Она сказала, что покажет всем. Она определенно не была в безвыходном положении. Ее мотивы были явно эгоистичными», — заявила председатель сената суда Люцие Бочкова.

Согласно обвинительному заключению, женщина напала на детей в апреле этого года. В день, когда она должна была съехать из квартиры из-за задолженности по арендной плате, она взяла кухонный нож и сначала девять раз ударила дочь ножом в шею, а затем пять раз ударила ее брата в то же место.

На месте трагедии находился еще двухмесячный младенец, но женщина никак ему не навредила. Дочь скончалась на месте, мальчика медики доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачам в конце концов удалось сохранить ему жизнь.

Незадолго до своего поступка обвиняемая попросила своего партнера и отца детей выйти из дома, заявив, что ей нужно время, чтобы убраться в квартире. Когда мужчина вернулся, полиция его не пустила.

«Когда мне рассказали, что произошло, я был совершенно опустошен. Я понятия не имел, что она способна на такое. Что касается ее отношений с детьми, то я не могу сказать плохого слова. Я не верил, что она может причинить им вред», — сказал он.

Женщина созналась в совершении преступления до суда. Но она отрицала, что намеревалась убить детей. По ее словам, она запаниковала.

«Я это сделала. Способ, описанный в обвинительном заключении, соответствует. Но я не хотела убивать детей. Это меня не оправдывает. У меня был сильный стресс, особенно из-за выселения из квартиры. Я не знала, как справиться с ситуацией. Я хотела покончить со всем», — рассказала подсудимая, добавив, что помнит все, что происходило в квартире.

«Но я не чувствую себя достаточно сильной, чтобы описать это здесь. Я всегда любила своих детей, никогда не вела себя плохо или агрессивно по отношению к ним. Я всегда хотела дать им самое лучшее. Я сделала это не специально, чтобы навредить им. Я не могу сказать, почему это произошло. Я хотела защитить детей, потому что не знала, что будет дальше, что им будет нечего есть. Дело было не в том, что я не люблю детей, поэтому я их убью», — продолжила подсудимая со слезами на глазах.

Сначала, по ее словам, она напала на сына, а затем на дочь. «Я держала их за руки и утешал, что мы все еще встретимся. Я тоже хотела покончить с собой, но тут пришла хозяйка квартиры», — рыдала мать.

Она указала на проблемы, которые не смогла решить. «У нас были долги, которые мы не могли оплатить. Мне не помогал мой партнер. Всего было слишком много. Я просыпалась каждое утро, думая, что будет дальше. У меня не было поддержки», — добавила обвиняемая.

Я не верил, что она может навредить детям, — сказал партнер женщины, обвиняемой в убийстве дочери. Ее партнер признал перед судом, что их сосуществование было не совсем беспроблемным, и даже признался, что бил женщину.

«Когда мы встретились в 2013 году, это были любовные отношения. Я также доверил ей все, что касается финансов семьи, и дал ей доступ к моему счету. Но затем внезапно мы были по уши в долгах. Она сказала мне, что деньги исчезли где-то в банке. Конфликт стал обостряться. Это правда, я ее из-за этого бил и завел отношения с другими женщинами», — описал он ситуацию тем.

«Однако в последние месяцы ситуация немного успокоилась. Дело о неплатежеспособности решалось, и у нас даже были совместные планы. После выплаты долгов мы хотели пожениться и построить небольшой дом. Я понятия не имел, что все так закончится», — заключил отец детей.

По мнению экспертов, несмотря на проблемный характер, такую ​​серьезную агрессию у обвиняемой нельзя было предвидеть. Из их оценки следует, что данное лицо не страдает каким-либо серьезным психическим расстройством. Они объясняют случившееся чувством безысходности, личного кризиса, беспомощности и непонимания возможной мотивацией ее действий.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день