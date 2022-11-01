Опрос: самое большое табу для чехов — дебаты о менструации и гомосексуализме

​Более трети жителей Чешской Республики отвергают публичные дебаты о гомосексуальных отношениях, причем значительно чаще это мужчины. Менструация — еще большее табу. Четверть чехов считают, что бесплодие и гендерное равенство не должны обсуждаться в обществе. Среди выбранных тем меньше всего люди отвергают публичные дебаты о домашнем насилии, сексе и психических заболеваниях.

Это следует из опроса агентства NMS Market Research, в котором приняли участие более тысячи чехов.

Вопрос охватывал семь тем. «Для чехов менструация является самым большим табу среди отслеживаемых тем. 40% из них не стали бы говорить об этом публично», — отмечают авторы опроса. 50% мужчин и 31% женщин отказываются говорить о менструации. «Возраст также влияет на мнение — молодые люди гораздо больше говорят на эту тему в обществе», — говорится в исследовании NMS Market Research.

Гомосексуальные связи не должны обсуждаться в обществе, считают 36% участников опроса (44% мужчин и 27% женщин). В аналогичном опросе, проведенном агентством NMS в Словакии, 38% людей отвергли публичные дебаты о гомосексуальных партнерствах.

Ответы в Чешской Республике варьировались в зависимости от региона и возраста респондентов. В то время как в Праге и Среднечешском крае 31% жителей считают гомосексуальные отношения табу, в Моравии это 41%. По сравнению с нынешним поколением людей в возрасте от 40 до 50 лет молодое поколение больше говорило об этом в обществе, отметили авторы опроса.

Ровно 23% жителей Чехии не хотят публично говорить о бесплодии и гендерном равенстве. 13% чехов отказываются обсуждать в обществе психические заболевания, такие как депрессия или шизофрения, и столько же не хотят публично говорить о сексе и половом воспитании. Насилие в семье является табу в публичных дебатах только для 6% респондентов.

В сентябре этого года в Чехии в опросе приняли участие 1020 человек в возрасте от 18 до 64 лет.

Источник: ceskenoviny.cz

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