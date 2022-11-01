«Сюрприз» для посетителей рынка: На SAPA в Праге нашли 700 килограмм гнилых продуктов

Сотрудники Государственного ветеринарного управления Чешской республики при проверке магазина на рынке Sapa обнаружили более семисот килограммов некачественных продуктов. У продавца отсутствовали сертификаты происхождения на яйца и рыбу, некоторые продукты были с истекшим сроком годности, что также выдавал и запах. Происхождение мяса выяснить не удалось.

Инспекторы Государственной ветеринарной администрации вместе с полицией отправились на рынок в Праге 4 в среду, 9 ноября. В одном из магазинов они обнаружили продукты питания в таком плачевном виде, что продавцу грозит штраф на сумму до 50 миллионов крон.

Все продукты питания общим весом 712 килограммов, которые инспекторы специально покрасили в синий для обозначения нарушений, будут утилизированы за счет продавца. Пока эти «недостатки» не будут устранены, магазину запрещено продавать мясо и мясные продукты.

В этом году ветеринарная администрация провела в SAPA 28 проверок. В шести случаях они обнаружили нарушения правил, уничтожили почти две тонны продуктов питания и наложили штрафы в общей сложности на семьсот тысяч крон.

Источник: prazska.drbna.cz

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