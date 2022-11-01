От инфляции страдают и приюты для животных в Чехии. Многие семьи из-за отсутствия денег приносят им животных.

Организации, которые заботятся о животных, также столкнулись с растущим количеством запросов на размещение в последние месяцы. У владельцев домашних животных нет денег на дорогостоящее ветеринарное обслуживание.

Люция Ноллова, владелица приюта Tlapky na cestě, уже более 10 лет заботится о животных в Брно и его окрестностях. В отличие от большинства приютов она содержит животных в здании с закрытыми помещениями.

«У нас есть газовое отопление, но на данный момент мы стараемся его не использовать, потому что затраты будут огромными», — объясняет она.

Он также ищет способы сэкономить деньги в другом месте. «Одеяла, которыми мы пользовались раньше, мы теперь обмениваем на другие вещи, потому что их приходилось много стирать, а это еще расход воды, энергии и так далее», — продолжает она.

Она не знает, что произойдет зимой, но она и ее коллеги готовы к худшему сценарию, чтобы полностью перестать обогревать собак.

Приют для брошенных и подвергшихся насилию собак в Воржишеке находится в похожей ситуации. «У нас все на электричестве, поэтому в рамках мер мы вынуждены свести к минимуму освещение или нагрев горячей воды. Нам увеличили авансы с 7 тысяч до 22 тысяч крон», — сказал глава приюта Леопольд Досталь.

Дорогая энергия беспокоит и Оломоуцкий приют, руководитель которого Хана Дедохова объясняет, что, чтобы сэкономить деньги, она старается собирать животных в меньшем количестве помещений. «У нас есть еще места, но на данный момент мы не можем отапливать их все. К сожалению, больше мы этим заниматься не будем, потому что на кормах и ветеринарном уходе не сэкономишь».

Все они согласны с тем, что количество людей, которые помогали им с финансированием, также уменьшилось. «За последние шесть месяцев число спонсоров сократилось на 30%, — объясняет Ноллова. — заметно, что люди экономят».

Операторы приютов надеются на улучшение во время Адвента, когда, по их словам, люди обычно проявляют большую щедрость.

Интерес к домашним животным в целом также снизился. «Сейчас люди гораздо больше думают о том, заводить ли животное», — отмечает Люси Ноллова.

Они согласны с Леопольдом Досталем, что это в основном касается более крупных собак. «Интерес к щенкам и мелким породам все тот же. Я бы сказал, что отсутствие интереса к каким-то проблемным и больным собакам и крупным породам углубилось», — добавляет Досталь, по словам которого работники приюта все чаще сталкиваются с тем, что люди пытаются разместить животное, на которое у них больше нет средств.

Самая распространенная причина – дорогая ветеринарная помощь. «Люди звонят, что больше не могут ухаживать за животным. У них нет на это денег. Например, корма всегда можно купить дешево, а вот на ветеринарии экономить нельзя», — добавляет он.

Ту же ситуацию описывает Анна Матушкова из организации Buldočí naděje.

«Если раньше это были собаки без владельцев или из питомников, то в настоящее время к нам все чаще и чаще обращаются непосредственно семьи. Либо они не могут позволить себе дорогостоящую ветеринарную помощь, либо им приходится переезжать в меньшую квартиру, где хозяин не разрешает им содержать собаку», — отмечает он.

В последние месяцы приюты по всей Чешской Республике, среди прочего, столкнулись с новыми владельцами, возвращающими животных, приобретенных во время эпидемии covid-19. «Такие просьбы все еще время от времени появляются, хотя и редко», — говорит Хана Дедохова из Оломоуцкого приюта.

Каждый день приют получает несколько электронных писем или телефонных звонков с просьбами отдать собаку или кошку в приют. «Сейчас нам приходится отклонять большинство запросов, потому что у нас недостаточно возможностей для ухода за животными», — говорит она, добавляя, что ей пришлось значительно сократить количество сотрудников из-за нехватки денег.

Источник: .seznamzpravy.cz