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От инфляции страдают и приюты для животных в Чехии. Многие семьи из-за отсутствия денег сдают туда животных

От инфляции страдают и приюты для животных в Чехии. Многие семьи из-за отсутствия денег сдают туда животных

Партнер рубрики:
Kochy
13 ноября
12:43
395
Организации, которые заботятся о животных, столкнулись с растущим количеством запросов на размещение в последние месяцы. У владельцев домашних животных нет денег на дорогостоящее ветеринарное обслуживание.

От инфляции страдают и приюты для животных в Чехии. Многие семьи из-за отсутствия денег сдают туда животных

Люция Ноллова, владелица приюта Tlapky na cestě, больше 10 лет заботится о животных в Брно и его окрестностях. В отличие от большинства приютов, она содержит животных в здании с закрытыми помещениями.

«У нас есть газовое отопление, но на данный момент мы стараемся его не использовать, потому что затраты будут огромными», — объясняет она.

Он также ищет другие способы сэкономить деньги. «Мы заменяем одеяла, которыми пользовались раньше, потому что их приходилось много стирать, а это расход воды, энергии и так далее», — объясняет она.

Она не знает, какой будет ситуация зимой, но готова к худшему сценарию, при котором придется полностью перестать обогревать собак.

Приют для брошенных и подвергшихся насилию собак в Воржишеке находится в похожей ситуации. «У нас все на электричестве, поэтому в рамках мер мы вынуждены свести к минимуму освещение или нагрев горячей воды. Нам увеличили авансовые платежи с 7 тысяч до 22 тысяч крон», — сказал глава приюта Леопольд Досталь.

Дорогая энергия беспокоит и Оломоуцкий приют. Его руководитель Хана Дедохова объясняет, что, чтобы сэкономить деньги, она старается собирать животных в меньшем количестве помещений. «У нас есть еще места, но на данный момент мы не можем отапливать их все. К сожалению, больше мы этим заниматься не будем, потому что на кормах и ветеринарном уходе не сэкономишь».

Количество людей, которые помогали приютам с финансированием, также уменьшилось. «За последние шесть месяцев число спонсоров сократилось на 30%, — объясняет Ноллова. — Заметно, что люди экономят».

Операторы приютов надеются на улучшение во время Адвента, когда, по их словам, люди обычно проявляют большую щедрость.

Интерес к домашним животным в целом снизился. «Сейчас люди гораздо серьезнее обдумывают, заводить ли животное», — отмечает Люция Ноллова.

Леопольд Досталь уточняет, что в основном это касается крупных собак. «Интерес к щенкам и мелким породам все тот же. Я бы сказал, что отсутствие интереса к проблемным и больным собакам и крупным породам углубилось», — добавляет Досталь. По его словам, работники приюта все чаще сталкиваются с тем, что люди пытаются разместить животное, на которое у них больше нет средств.

Самая распространенная причина — дорогая ветеринарная помощь. «Люди говорят, что больше не могут ухаживать за животным. У них нет на это денег. Например, корма можно купить дешево, а вот на ветеринарии сэкономить нельзя», — добавляет он.

Ту же ситуацию описывает Анна Матушкова из организации Buldočí naděje. 

«Если раньше это были собаки без владельцев или из питомников, то в настоящее время к нам все чаще обращаются семьи. Они либо не могут позволить себе дорогостоящую ветеринарную помощь, либо им приходится переезжать в меньшую квартиру, где хозяин не разрешает им содержать собаку», — отмечает она.

В последние месяцы приюты по всей Чешской Республике столкнулись с тем, что люди сдавали животных, которых завели во время пандемии ковида. «Такие просьбы все еще время от времени появляются, хотя и редко», — говорит Хана Дедохова из Оломоуцкого приюта.

Каждый день приют получает несколько электронных писем или телефонных звонков с просьбами забрать собаку или кошку. «Сейчас нам приходится отклонять большинство запросов, потому что у нас недостаточно возможностей для ухода за животными», — говорит она, добавляя, что ей пришлось значительно сократить количество сотрудников из-за нехватки денег.

Источник: seznamzpravy.cz

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