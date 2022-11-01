В Чехии 12 ноября собрали 520 тонн товаров для нуждающихся — на 89 тонн больше, чем весной

Общенациональный осенний сбор продуктов питания, который прошел в Чехии 12 ноября примерно в 1 400 магазинах, принес 520 тонн продуктов питания и средств гигиены. Об этом в пресс-релизе заявила директор Чешской федерации продовольственных банков Вероника Лахова. Год назад волонтеры собрали 580 тонн, а в ходе весеннего тура на склады продбанка поступила 431 тонна товаров. Продовольственные банки будут распределять пожертвования среди одиноких пожилых людей, родителей-одиночек, нуждающихся семей и т.д.

По словам организаторов сбора, число нуждающихся стремительно растет — на 35% в годовом исчислении. Причина — коронавирусный кризис, за которым последовал высокий уровень инфляции со значительным подорожанием предметов первой необходимости. Перед осенним сбором Лахова заявила, что 400 тонн продуктов питания она будет считать большим успехом, учитывая общий рост цен.

«Чехи вообще экономят, где можно, и покупают больше по акциям. С учетом того, что торговые сети дарят продукты, на которые распространяются скидки, собранных продуктов, особенно с длительным сроком хранения, гораздо меньше по сравнению с началом года, примерно на треть. По всей стране не хватает около 600 тонн продовольствия», — сказала директор федерации продовольственных банков.

С 2019 года сбор проходит два раза в год, весной и осенью. В текущем туре приняли участие все крупные розничные сети: Albert, Billa, COOP, Globus, Kaufland, Lidl, MAKRO, Penny Market, Tesco, а также аптечные сети dm drogerie markt и ROSSMANN. Они собрали 468 тонн продуктов, из которых можно приготовить до 936 000 порций еды. Покупатели также передали 52 тонны аптечной продукции.

До 22 ноября чехи могут купить товары для нуждающихся через интернет-магазины Košík.cz, Rohlík.cz и iTesco.cz. У организаторов сбора особым спросом пользуются консервы, детское питание, супы быстрого приготовления, молоко длительного хранения, масло, рис и бобовые, макароны.

В этом году примерно 270 000 человек обратились за помощью в продовольственный банк хотя бы один раз, что на 70 000 больше, чем за весь прошлый год. В дополнение к собранным во время акций продуктам и пожертвованиям спонсоров продовольственные банки в течение года бесплатно получают излишки продуктов питания от розничных сетей, предприятий сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Источник: ceskenoviny.cz

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