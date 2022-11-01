Половина чехов по-прежнему готовы помогать Украине, однако в марте таких людей было на 12 процентов больше

Поддержка чехами оккупированной Украины со временем немного снижается. Тем не менее, более половины людей одобряют помощь украинцам, следует из последнего опроса агентства Kantar CZ.

Более половины чехов придерживаются мнения, что республика должна продолжать помогать всем украинским беженцам. Однако поддержка этой позиции упала с 65% населения в марте до 53% в октябре. Наоборот, 45% опрошенных не согласны с такой помощью.

Это следует из текущего опроса агентства Kantar CZ для Чешского телевидения. В опросе в октябре приняли участие 1200 человек.

Среди чехов также несколько снизилась поддержка отправки военной помощи Украине. Если весной с ней соглашался 61% респондентов, то сейчас - 53%. Наоборот, 44% не одобряют такую помощь, а 3% людей не ответили.

«По-прежнему верно, что мужчины, люди с высшим образованием и, безусловно, избиратели правительственных партий более восприимчивы к Украине и беженцам. На противоположном конце спектра мнений находятся избиратели SPD и коммунисты», — заявила Чешскому телевидению соавтор исследования Никола Копачова.

Мнение о том, что мы должны отказаться от поставок энергоносителей из России, растет и среди жителей Чехии. В настоящее время общество разделилось примерно пополам по этому вопросу.

48% чехов хотят ограничения энергоресурсов от России, 47% против такой меры, а остальные не знают. «Доля тех, кто согласен прекратить поставки энергосырья из России, с августа увеличилась на пять процентных пунктов. Это уравняло количество сторонников», — сказала Копачова.

По ее словам, за отмену поставок голосует молодое поколение, студенты вузов и избиратели правящих партий. Переговоры с Россией предпочитают оппозиционные избиратели и люди с более низким уровнем образования.

В обществе также ослабевают опасения, что украинские беженцы займут местные рабочие места. Эта тенденция беспокоит чуть более трети респондентов (36%), в марте их было 43%.

По словам кандидата в президенты и сенатора Павла Фишера, российская агрессия в зимние месяцы может вызвать очередную волну беженцев, которые направятся в Чехию. Правительство готовится к этому. «Мы обязаны вновь предложить им помощь», — заявил глава сенатского комитета по иностранным делам.

Источник: seznamzpravy.cz