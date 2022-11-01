Половина чехов по-прежнему готовы помогать Украине, однако в марте таких людей было на 12 процентов больше

Более половины чехов придерживаются мнения, что республика должна продолжать помогать всем украинским беженцам. Однако поддержка этой позиции упала с 65% населения в марте до 53% в октябре. Наоборот, 45% опрошенных не согласны с такой помощью.
Это следует из текущего опроса агентства Kantar CZ для Чешского телевидения. В опросе в октябре приняли участие 1200 человек.
Среди чехов также несколько снизилась поддержка отправки военной помощи Украине. Если весной с ней соглашался 61% респондентов, то сейчас - 53%. Наоборот, 44% не одобряют такую помощь, а 3% людей не ответили.
«По-прежнему верно, что мужчины, люди с высшим образованием и, безусловно, избиратели правительственных партий более восприимчивы к Украине и беженцам. На противоположном конце спектра мнений находятся избиратели SPD и коммунисты», — заявила Чешскому телевидению соавтор исследования Никола Копачова.
Мнение о том, что мы должны отказаться от поставок энергоносителей из России, растет и среди жителей Чехии. В настоящее время общество разделилось примерно пополам по этому вопросу.
48% чехов хотят ограничения энергоресурсов от России, 47% против такой меры, а остальные не знают. «Доля тех, кто согласен прекратить поставки энергосырья из России, с августа увеличилась на пять процентных пунктов. Это уравняло количество сторонников», — сказала Копачова.
По ее словам, за отмену поставок голосует молодое поколение, студенты вузов и избиратели правящих партий. Переговоры с Россией предпочитают оппозиционные избиратели и люди с более низким уровнем образования.
В обществе также ослабевают опасения, что украинские беженцы займут местные рабочие места. Эта тенденция беспокоит чуть более трети респондентов (36%), в марте их было 43%.
По словам кандидата в президенты и сенатора Павла Фишера, российская агрессия в зимние месяцы может вызвать очередную волну беженцев, которые направятся в Чехию. Правительство готовится к этому. «Мы обязаны вновь предложить им помощь», — заявил глава сенатского комитета по иностранным делам.
Источник: seznamzpravy.cz