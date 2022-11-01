Ученые в Чехии запускают очередное исследование лечения депрессии с помощью псилоцибиновых грибов и ищут добровольцев

​Ученые из чешского Национального института психического здоровья (NUDZ) в рамках международной программы COMPASS Pathways запускают исследование возможности лечить депрессию препаратом, изготовленным из псилоцибиновых грибов, и ищут для него добровольцев.

Специалисты уже исследовали оптимальную дозировку и возможные побочные эффекты. У некоторых пациентов улучшение симптомов депрессии сохранялось даже через 12 недель после введения вещества. Теперь ученые изучат последствия повторной дозы, сообщил ЧТК представитель NUDZ Ян Червенка.

Международное исследование под названием COMPASS Pathways посвящено лечению резистентной депрессии с помощью псилоцибина — психоделического вещества, содержащегося в грибах. У больных резистентной депрессией стандартные формы лечения не дают эффекта. Исследование проходит в десяти странах и является крупнейшим в своем роде, в нем уже приняли участие 233 пациента, включая восемь из Чешской Республики.

Исследователи сравнили эффекты при введении разных доз вещества. «Доза 25 мг имеет значительно более высокую эффективность с течением времени по сравнению с дозой 1 мг: через 12 недель после приема дозы 25 мг наблюдалось значительное снижение депрессивных симптомов у 20% пациентов по сравнению с 10% тех, кому давали только 1 мг», — сказал доктор Томаш Паленичек из NUDZ.

По словам Паленичка, пациенты в целом хорошо переносили введение вещества, в день введения наиболее частыми побочными эффектами были головная боль, тошнота и головокружение. «Во всех группах тщательно отслеживали появление суицидальных мыслей или нанесения себе травм. Это симптомы, характерные для пациентов с резистентной депрессией. Большинство случаев проявились как минимум через неделю после введения псилоцибина, что указывает на немедленный эффект препарата», — добавил врач. Кроме того, по мнению экспертов, длительная поддерживающая психотерапия может улучшить действие препаратов.

На предстоящем этапе, который начнется в конце этого или начале следующего года, исследователи продолжат изучение антидепрессивного эффекта псилоцибина и его продолжительности у большой группы пациентов. Они также узнают, какой эффект будет иметь его повторное введение.

В настоящее время в NUDZ проводятся два важных исследования, сравнивающих эффект псилоцибина, кетамина (препарат, используемый в качестве анестетика) и мидазолама (препарат, обычно используемый в качестве седативного или снотворного средства) при лечении депрессии. Каждое из них рассчитано на 60 пациентов, добровольцы также могут подавать заявки.

«Оба исследования дают большую надежду пациентам, на которых другие формы лечения не действуют. Если терапевтический потенциал будет доказан, мы сможем предположить, что эта форма лечения будет доступна и для обычных пациентов вне рамок научных исследований», — добавил главный терапевт программы Филип Тылш из NUDZ.

По оценкам экспертов, более 320 млн человек во всем мире страдают большим депрессивным расстройством. Во всем мире это основная причина инвалидности и одно из самых быстрорастущих психических заболеваний. Примерно трети таких пациентов не помогает стандартное лечение. Из-за этого до 30% из них хотя бы один раз пытаются покончить жизнь самоубийством.

Источник: ceskenoviny.cz