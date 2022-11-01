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Ловушка или рай для европейских туристов? Чех не пережил поездку на Бали

Ловушка или рай для европейских туристов? Чех не пережил поездку на Бали

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
14 ноября
12:48
795
Несколько недель назад в автокатастрофе на Бали погиб гражданин Чехии. Министерство иностранных дел предупреждает, что серьезные аварии, в которые попадают и европейцы, там не редкость.

Ловушка или рай для европейских туристов? Чех не пережил поездку на Бали

Экзотика, приятный климат и низкая стоимость отдыха ежегодно привлекают на Бали тысячи туристов из Европы. Многие хотят путешествовать по индонезийскому острову самостоятельно, в основном на скутерах. Не так давно МИД Чехии опубликовал предупреждение о возможных опасностях такого транспорта, в котором рекомендует туристам проявлять особую осторожность при передвижении в сложной дорожной обстановке.

Так, 23-летний чех Томаш скончался в больнице в результате аварии на скутере после двухнедельного пребывания на Бали. Его сбила женщина на авто, которая выехала во встречном направлении, объезжая препятствие на дороге. Чешский турист был с друзьями, которым удалось избежать столкновения, но Томашу было некуда свернуть.

Пока врачи сражались за его жизнь в индонезийской больнице, семья Томаша воевала с проблемами, вызванными индонезийской системой здравоохранения, общением со страховыми компаниями и ленью местной полиции и властей, которым было все равно, найдут сбежавшую виновницу аварии или нет. В конце концов, только благодаря упорному труду сотрудников посольства Чехии, женщину нашли.

«Они, включая посла, всячески пытались надавить на органы, чтобы те начали расследование обстоятельств аварии и нашли водителя. Сотрудники сделали намного больше того, что входило в их обязанности», — рассказала сестра Томаша Петра К., которая прилетела на Бали, чтобы увидеться с братом на одиннадцатый день после аварии.

В тот момент, когда Томаш попал в аварию, для нее началась череда телефонных звонков в страховую компанию, где путешественник оформил страховой полис. Система здравоохранения в Индонезии сильно отличается от европейской, которая обычно сначала занимается спасением здоровья и жизни, а уже потом улаживает дела со страховой компанией.

«Все началось с транспортировки в больницу. На первый взгляд, Томаш был в порядке, явных повреждений у него не было, но он начал терять сознание. Чтобы скорая помощь отвезла его в больницу, друзья, с которыми он путешествовал, должны были заплатить около шести тысяч крон наличными», — рассказывает Петра.

То же было и в больнице. Только для того, чтобы врачи смогли его обследовать и подключить к аппаратам, друзьям пришлось заплатить еще 30 тысяч наличными. Петра выпрашивала у страховой компании в Чехии каждую крону по телефону из Чехии, но местную больницу интересовали только наличные деньги.

«Он боролся за свою жизнь, но здесь, в Чехии, каждый перевод денег должен был быть одобрен судмедэкспертом», — описывает она то, что происходило, прежде чем страховая компания открыла счет для индонезийских врачей, с которого они могли снимать деньги на операции и медикаменты. Состояние Томаша осложнялось повреждением нерва из-за перелома шейного позвонка, что постепенно парализовало его.

Хотя Министерство иностранных дел не ведет статистику чехов, получивших ранения, поскольку не все обращаются за консульской помощью, оно признает, что у зарубежных коллег из Европы здесь больше опыта. Большое количество таких случаев фиксируется, в частности, итальянскими и немецкими коллегами из консульских отделов.

Состояние Томаша стало постепенно улучшаться, и страховая компания ждала, когда местные врачи подтвердят, что он «может лететь», то есть может быть доставлен обратно в Чехию на специальном самолете. Однако опять возникли сложности.

Самочувствие было осложнено бактерией, которую врачи не смогли сразу идентифицировать.

«Результаты лабораторных исследований пришли вскоре после того, как у Томаша отказало сердце и он умер», — говорит Петра, которая пролетела полмира, чтобы увидеть брата. 

Что касается расследования аварии, дело постепенно начало двигаться только после ее возвращения в Чехию, в том числе благодаря помощи посольства. В конце октября пришли хорошие новости: местные власти узнали имя водителя и нашли автомобиль, который изъяла полиция.

«Они сообщили нам об этом ровно через месяц после смерти Томаша», — говорит Петра. Что будет дальше, она пока не знает, но продолжает общаться с посольством.

«Мне бы хватило, если бы она узнала, что наделала. И чтобы в следующий раз, если она сядет в машину и кого-нибудь собьет, она не уехала», — говорит сестра Томаша, решившая предать огласке семейную историю.

 

Источник: seznamzpravy.cz

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