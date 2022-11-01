«250 000 искалеченных животных». В Праге прошел парад против испытаний на живых существах (Видео)

Вчера по центру Праги прошла демонстрация против тестирования медицинских препаратов на животных. Участники хотели обратить внимание общественности на то, что до сих пор проводятся исследования, в ходе которых страдают животные. По словам организаторов, такое издевательство над животными можно заменить на ряд альтернативных методов.

Люди начали собираться на Малой Стране еще до полудня, затем в 12 часов они направились в сторону Староместской площади. Парад завершился в верхней части Вацлавской площади выступлениями спикеров.

Некоторые из участников несли транспаранты с надписями «Давайте прекратим страдания животных» или «Прогресс не должен так выглядеть», другие были одеты в медицинские костюмы и синие лабораторные халаты, испачканные красной краской, изображающей кровь.

Они также несли фотографии лабораторных животных. По пути люди скандировали «Животным не место в лаборатории», «Животное — не инструмент для науки» или «Животное чувствует боль».

В мероприятии приняло участие около 150 человек. По словам организаторов, в прошлом году во время исследований пострадало 250 000 животных. И это в то время, когда уже есть много альтернативных методов, более надежных и дешевых.

Источник: prazska.drbna.cz

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