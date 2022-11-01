«250 000 искалеченных животных». В Праге прошел парад против испытаний на живых существах (Видео)

Люди начали собираться на Малой Стране еще до полудня, затем в 12 часов они направились в сторону Староместской площади. Парад завершился в верхней части Вацлавской площади выступлениями спикеров.
Некоторые из участников несли транспаранты с надписями «Давайте прекратим страдания животных» или «Прогресс не должен так выглядеть», другие были одеты в медицинские костюмы и синие лабораторные халаты, испачканные красной краской, изображающей кровь.
Они также несли фотографии лабораторных животных. По пути люди скандировали «Животным не место в лаборатории», «Животное — не инструмент для науки» или «Животное чувствует боль».
В мероприятии приняло участие около 150 человек. По словам организаторов, в прошлом году во время исследований пострадало 250 000 животных. И это в то время, когда уже есть много альтернативных методов, более надежных и дешевых.
Источник: prazska.drbna.cz
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