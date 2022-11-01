В Чехии под прессом мусоровоза погибла женщина, которая спала в мусорном баке

Полиция Гавиржова расследует смерть молодой женщины, которая погибла утром в понедельник, 14 ноября, под прессом мусоровоза. Трагедия произошла во дворовой части улицы ČSA. Судя по всему, бездомная женщина спала под картоном в контейнере для бумаги. Мусорщики не заметили ее при проверке контейнера.

Инцидент произошел около 7:00. Оператор мусоровоза собирался высыпать содержимое контейнера в грузовик и вдруг услышал крик. После отключения прессовочного оборудования было обнаружено тело, на место был вызван врач для подтверждения смерти. Жертвой стала молодая женщина, рассказала Соня Штетинска, пресс-секретарь региональной полиции.

«Наши сотрудники следовали установленным правилам, а это значит, что они проверяли содержимое каждого контейнера перед тем, как опустошить его в машину. Однако в тот момент человек не был виден внутри контейнера и не реагировал на окружающее движение, видимо, прячась под слоями бумаги от холода. Они услышали крик женщины, только когда содержимое контейнера уже было в мусоровозе. Работники сразу прекратили все операции, но, к сожалению, было слишком поздно», — объяснил ситуацию заместитель директора технической службы Гавиржова Вацлав Зидер.

Сборщики мусора не только в Гавиржове, но и в других городах Моравско-Силезского края сталкиваются в своей практике со случаями, когда в мусорных баках спят бездомные. Также иногда люди, которые ищут вещи в контейнере, застревают внутри.

«Полиция выясняет все обстоятельства происшествия, связывается со свидетелями, которые могут располагать какой-либо информацией по этому поводу. Будет назначено вскрытие», — добавила пресс-секретарь полиции.

Источник: karvinsky.denik

