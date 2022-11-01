В чешском городе Бенешов горит торговый центр, пожару присвоен высший уровень опасности

14 ноября
18:17
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Днем 14 ноября возник пожар в торговом центре в Бенешове. Объявлена четвертая степень пожарной тревоги. Даже через час пожарным не удалось взять огонь под контроль.
Пожарные выехали на место возгорания в одном из магазинов на первом этаже универмага на улице Вноучкова после 16:00.
«Поступила информация о возгорании одежды в магазине на первом этаже, ниже находится супермаркет. Одного человека пожарные спасли благодаря лестнице. Объявлен третий уровень пожарной тревоги», — сообщила Дагмар Земанова, пресс-секретарь пожарной службы Средней Чехии, Позже пожарные повысили уровень до четвертого из четырех возможных.
«Все здание задымлено, газ и электричество отключены, пожарные обыскивают помещения. Здание не горит, а дымится», — сказала позже Земанова.
Источник: novinky.cz
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