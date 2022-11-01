Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
В чешском городе Бенешов горит торговый центр, пожару присвоен высший уровень опасности

В чешском городе Бенешов горит торговый центр, пожару присвоен высший уровень опасности

Партнер рубрики:
Kochy
14 ноября
18:17
892
​Днем 14 ноября возник пожар в торговом центре в Бенешове. Объявлена ​​четвертая степень пожарной тревоги. Даже через час пожарным не удалось взять огонь под контроль.

В чешском городе Бенешов горит торговый центр, пожару присвоен высший уровень опасности

Пожарные выехали на место возгорания в одном из магазинов на первом этаже универмага на улице Вноучкова после 16:00.

«Поступила информация о возгорании одежды в магазине на первом этаже, ниже находится супермаркет. Одного человека пожарные спасли благодаря лестнице. Объявлен третий уровень пожарной тревоги», — сообщила Дагмар Земанова, пресс-секретарь пожарной службы Средней Чехии, Позже пожарные повысили уровень до четвертого из четырех возможных.

«Все здание задымлено, газ и электричество отключены, пожарные обыскивают помещения. Здание не горит, а дымится», — сказала позже Земанова.

Источник: novinky.cz



читайте по теме
Assets
09 ноября
15:00
4667
Общество
Покупатель совершил фатальную ошибку и сжег супермаркет в Чехии
Assets
11 октября
16:36
3454
Общество
Lamborghini в Праге подожгли, возможно, из-за того, что автомобиль был в украинских цветах (ВИДЕО)
Assets
03 октября
17:32
1111
Общество
Мужчина поджег квартиру в Праге
Assets
23 сентября
10:13
1105
Экономика
Ночной пожар в производственном цехе под Прагой нанес ущерб на 20 миллионов крон
Последние новости:
Assets
14 ноября
17:47
735
Общество
«Вырвал из рук телефон, но не смог убежать». Люди схватили вора в пражском метро (Видео)
Assets
14 ноября
17:04
615
Общество
В Чехии под прессом мусоровоза погибла женщина, которая спала в мусорном баке
Assets
14 ноября
15:20
490
Экономика
Raiffeisenbank в Чехии перевел клиентов Equa bank в свою банковскую систему
Assets
14 ноября
14:04
460
Общество
В 2023 году по Праге начнет ездить еще один ретротрамвай (Фото)
Assets
14 ноября
15:03
250
Общество
«250 000 искалеченных животных». В Праге прошел парад против испытаний на живых существах (Видео)
Assets
14 ноября
12:48
1530
Общество
Ловушка или рай для европейских туристов? Чех не пережил поездку на Бали
Assets
14 ноября
11:56
1022
Общество
Ученые в Чехии запускают очередное исследование лечения депрессии с помощью псилоцибиновых грибов и ищут добровольцев
Assets
14 ноября
11:25
1020
Политика
Novinky.cz: Экономический бум в Грузии из-за российских мигрантов. А как же санкции?
Assets
14 ноября
09:11
924
Общество
Плакат в честь 17 ноября заменил Путина в мешке на здании МВД в Праге
Assets
14 ноября
08:37
822
Общество
В Чехии сошел с рельсов вагон, поезда в центр Праги не ходят


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Украина
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы