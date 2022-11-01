Самое бедное Рождество в Чехии. Каждый десятый чех в этом году не сможет купить даже подарки к Рождеству

57% чехов в этом году потратят на подарки меньше, чем в предыдущие годы. Большинству домохозяйств хватит зарплаты на текущие расходы, однако треть чехов планируют тратить на Рождество и свои сбережения, следует из опроса Home Credit для SZ Byznys.

Владельцы магазинов украшают витрины искусственными хвойными деревьями и мерцающими украшениями, а рождественский маркетинг захватил магазины. При этом декабрьский ассортимент состоит не только из продуктов с рождественской тематикой или подарочных корзин. Розничные торговцы всех мастей знают, что могут претендовать на последние две зарплаты перед праздниками.

Однако, согласно опросу, проведенному STEM/MARK для Home Credit в октябре, люди хотят быть более умеренными в своих расходах в этом году.

Большинство из них планируют оплатить расходы, связанные с покупкой рождественских подарков, из своей обычной зарплаты. 31% потратит сбережения. Еще 9% ответили, что не будут покупать рождественские подарки. Хорошая новость в том, что только минимальное количество людей хотят брать кредит (в том числе на покупку подарков) в этом году.

Контролировать расходы в такое эмоционально напряженное время, как Рождество, может помочь установка максимального бюджета на покупку подарков для каждого члена семьи или в целом.

«Я рекомендую единственное исключение, — говорит Мирослав Зборовский, клиентский омбудсмен Home Credit. — Многие люди покупают на Рождество что-то более ценное, чем они бы купили в ином случае, это может быть мобильный телефон, ноутбук, планшет, а также мебель или спортивный инвентарь. Если это предметы длительного потребления, которые получатель будет использовать дольше, чем даритель погашает затраты, покупка в рассрочку или кредит является подходящим решением».

Однако он добавил, что всегда нужно учитывать, хватит ли средств для оплаты ежемесячного взноса, и брать кредит у проверенных поставщиков.

«Именно из-за предрождественских кредитов многие люди попали в долговые ловушки в предыдущие годы, и, учитывая нынешнее развитие экономики, можно предположить, что эта тенденция будет усиливаться», — добавляет Роман Пилишек, экономист и соучредитель Zlaté rezervy.

Самый удачный предновогодний месяц, когда банки оформляют наибольшее количество кредитов, — это ноябрь.

«С сентября мы отмечаем рост интереса к продажам в рассрочку в обычных и интернет-магазинах, при этом наибольшее количество договоров заключено в ноябре. Сильные январские и послерождественские продажи также были тенденцией последних лет», — уточняет Марек Томчик, управляющий отделом продаж.

В опросе чехи подтверждают, что на их покупки повлияет текущий уровень инфляции. 57% потратят в этом году на подарки меньше, чем в предыдущие годы. Наоборот, 18% респондентов сказали, что повышение цен не затронет их в этом году. 15% хотят дождаться скидок или сделают покупки только после Рождества. Еще 15% уже покупают подарки, опасаясь того, что перед праздниками товары подорожают.

5 000 крон хватит почти половине чехов на рождественские подарки. 29% рассчитывают потратить до 10 000. 14% респондентов готовы потратить до 20 000 крон, менее 3% — около 30 000 крон.

Тип товаров, которые люди хотят подарить себе, не сильно отличается от прошлых лет.

Косметику покупают 43% людей, книги — 39%, небольшие подарки — 39%, игрушки — 37%. 16% покупают подарочные наборы в аптеке.

Опрос, в котором участвовали 506 человек вы возрасте 18-64 лет, проводился по всей Чешской Республике в течение октября.

Источник: seznamzpravy.cz

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