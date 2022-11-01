Ущерб от пожара в торговом центре в Бенешове превысит 50 млн крон

Пожар, возникший в магазине в центре Бенешова днем 14 ноября, находится под контролем. По предварительным оценкам, ущерб превысит 50 млн крон. Вчера пожару был присвоен наивысший, четвертый уровень сложности, сегодня он был снижен до второго.

Об этом утром 15 ноября сообщила пресс-секретарь регионального пожарного управления Дагмар Земанова.

Пожар начался в понедельник после 15:00. Медики оказали помощь пяти людям, в том числе трем пожарным, пострадавшим от отравления дымом. Их состояние не требовало транспортировки в больницу. «Сейчас мы проводим обследование с помощью тепловизионной камеры и тушим оставшиеся очаги», — сказала Земанова.

Пожарные локализовали возгорание в понедельник в 21:36. Вход в здание возможен только при соблюдении мер безопасности, на первом этаже в одном месте обрушился потолок. Численность пожарных, работающих на месте происшествия, сокращена, но пока не объявлено о ликвидации пожара. В торговом центре работают следователи, которые устанавливают причину возгорания.

На место вчера также была вызвана химическая лаборатория, но никаких вредных выбросов она не обнаружила. Пожарные применили высотную технику для тушения огня, все здание было окутано дымом.

Источник: ceskenoviny.cz