Чешские специалисты: Низкая температура в помещениях увеличивает образование плесени и размножение бактерий

Расходы на отопление составляют значительную часть затрат на электроэнергию, и люди стараются меньше топить из-за роста цен. По данным Государственного института общественного здравоохранения (SZÚ), низкая температура в помещениях и пренебрежение вентиляцией приводят к образованию плесени и размножению опасных бактерий. Даже недостаточно теплая вода может представлять для человека опасность из-за бактерий легионеллы.

Специалисты рекомендуют поддерживать в помещении температуру около 21 градуса, кратковременно и интенсивно проветривая и не опуская температуру в котлах отопления ниже 45 градусов Цельсия.

При значительном снижении температуры воздух в помещениях становится слишком влажным, а значит, внутри зданий образуется плесень. Плесень может быть не только отчетливо видна на стенах, но и скрыта. Оптимальная влажность воздуха в помещении составляет 45–55%, а температура — в пределах 20–22 градусов Цельсия.

Чтобы в воздухе не повышалась концентрация вредных веществ, необходимо регулярное краткосрочное проветривание. Специалисты предупреждают, что в школах при недостаточном проветривании у учеников падает концентрация.

«Частый воздухообмен помогает ограничить концентрацию вирусов, распространяющихся воздушно-капельным путем, что, конечно, также относится к гриппу и ковиду», — добавила директор SZÚ Барбора Мацкова.

«Легионелла вызывает острое лихорадочное заболевание, похожее на пневмонию, у пациента может возникнуть дыхательная недостаточность, неврологические осложнения или почечная недостаточность», — предупредила Катерина Фабианова, заместитель заведующего отделением эпидемиологии инфекционных заболеваний SZÚ.

Источник: ceskenoviny.cz

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