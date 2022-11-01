Чешские специалисты предупреждают: низкая температура в помещениях увеличивает образование плесени и размножение бактерий

Специалисты рекомендуют поддерживать в помещении температуру около 21 градуса, кратковременно и интенсивно проветривая и не опуская температуру в котлах отопления ниже 45 градусов Цельсия.
При значительном снижении температуры воздух в помещениях становится слишком влажным, а значит, внутри зданий образуется плесень. Плесень может быть не только отчетливо видна на стенах, но и скрыта. Оптимальная влажность воздуха в помещении составляет 45–55%, а температура — в пределах 20–22 градусов Цельсия.
Чтобы в воздухе не повышалась концентрация вредных веществ, необходимо регулярное краткосрочное проветривание. Специалисты предупреждают, что в школах при недостаточном проветривании у учеников падает концентрация.
«Частый воздухообмен помогает ограничить концентрацию вирусов, распространяющихся воздушно-капельным путем, что, конечно, также относится к гриппу и ковиду», — добавила директор SZÚ Барбора Мацкова.
«Легионелла вызывает острое лихорадочное заболевание, похожее на пневмонию, у пациента может возникнуть дыхательная недостаточность, неврологические осложнения или почечная недостаточность», — предупредила Катерина Фабианова, заместитель заведующего отделением эпидемиологии инфекционных заболеваний SZÚ.
Источник: ceskenoviny.cz
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