Чешские СМИ: российские ракеты упали в Польше, двое погибших. Премьер-министр созвал кризисное заседание правительства

​Польша пострадала от двух ракет, выпущенных из России по Украине. Два человека погибли в результате взрыва на сельскохозяйственном заводе в приграничном городе Пшеводов. Тот факт, что ракеты упали на территорию Польши, подтвердил в Twitter министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал заседание Совета национальной безопасности.

Агентство AP со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник в спецслужбах США написало, что взрыв на территории Польши был вызван российскими ракетами. Однако министерство обороны США заявило, что пока не может подтвердить сообщения о том, на территорию Польши упали две российские ракеты.

Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что правительство созвало совет безопасности страны из-за «кризисной ситуации». Заседание совета запланировано 15 ноября в 21:00.

Тот факт, что ракеты упали на территорию Польши, подтвердил в Twitter министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

«Искренние соболезнования нашим польским братьям по оружию. Преступный российский режим выпустил ракеты, которые были нацелены не только на гражданское население Украины, но и упали на территории НАТО в Польше. Латвия полностью на стороне польских друзей и осуждает это преступление", - написал он.

В следующем посте он заявил, что, по его мнению, должно последовать срабатывание статьи 4 Североатлантического договора.

Статья 4 Североатлантического договора

«Стороны договора проводят консультации всякий раз, когда, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо стороны договора находятся под угрозой».

Журналист польского радио Zet Мариуш Гершевский, который находится на месте происшествия и разговаривает с присутствующими полицейскими, сообщает следующее: «Мои источники говорят, что то, что попало в Пшеводово, скорее всего, было остатками ракеты, сбитой украинскими вооруженными силами. Это неподтвержденная информация».

Радио Lublin сообщило, что на этом месте образовалась воронка. По словам местного политического представителя, на месте происшествия находятся военные. Сервер onet.pl сообщил, что сейчас расследуются, попала ли ракета в место после изменения траектории полета после поражения украинской ПВО, или она была выпущена непосредственно из России по территории Польши.

Сегодня российская армия выпустила сотню ракет по территории Украины, они также были нацелены на город Львов, который находится в 70 километрах от места взрыва.

Источник: novinky.cz

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