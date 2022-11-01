Премьер-министр Чехии: это будет еще одна эскалация со стороны России, если попадание ракет подтвердится

Если Польша подтвердит, что российские ракеты упали на ее территории, это будет дальнейшая эскалация со стороны России, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала. Министр обороны Яна Чернохова также говорит об эскалации. По словам главы МВД Чехии Вита Ракушана, падение ракет в Польше означает, что Россия хочет не мира, а войны.

«Если Польша подтвердит, что ракеты попали на ее территорию, это будет очередная эскалация со стороны России. Мы твердо поддерживаем нашего союзника в ЕС и НАТО», — написал Фиала в Twitter.

Министр обороны Яна Чернохова также говорит об эскалации нынешней ситуации, даже если это была просто ошибка.

Ракушан тоже прокомментировал нападение в Twitter. «Россия не заинтересована в мире. Она хочет воевать. Разрушать. И убивать», — написал он.

Он добавил, что Чехии, скорее всего, ничего подобного не грозит. «Однако в полной безопасности мы сможем чувствовать себя только тогда, когда Россия уйдет из Украины. Мы поддерживаем Украину. Мы поддерживаем Польшу», — указал он.

По словам фаворита президентских выборов генерала Петра Павла, сейчас самое главное — сохранять хладнокровие.

«Даже если ситуация подтвердится, это не означает, что между НАТО и Россией разгорится конфликт. Если Россия признает, что это были российские ракеты, нужно будет дать объяснение, почему это произошло», — сказал он в видео, размещенном в Twitter.

Два человека погибли в результате взрыва на сельскохозяйственном заводе в приграничном городе Пшеводов. Тот факт, что ракеты упали на территорию Польши, подтвердил в Twitter министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Агентство AP со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американской разведки сообщило, что это были российские ракеты.

Однако в настоящее время Министерство обороны США не может подтвердить эту информацию. Россия утверждает, что не атаковала цели вблизи украинско-польской границы. Минобороны России назвало провокацией заявление польских СМИ и представителей власти о падении якобы российских ракет в районе Пшеводова, ударов российского оружия вблизи украинско-польской границы не было. Об этом во вторник сообщило Минобороны России.

«Заявление польских СМИ и представителей власти о якобы падении российских ракет в районе населенного пункта Пшеводов является преднамеренной провокацией с целью нагнетания обстановки. Удары по объектам вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносились», — говорится в сообщении.

В Минобороны России также заявили, что фотографии обломков, опубликованные польскими СМИ с места происшествия, не имеют никакого отношения к российскому оружию.

Источник: novinky.cz

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