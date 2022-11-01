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Байден: ракета, упавшая в Польше, вероятно, была выпущена не из России

Байден: ракета, упавшая в Польше, вероятно, была выпущена не из России

Партнер рубрики:
Kochy
16 ноября
08:03
235
По предварительным данным, ракету выпустили украинские вооруженные силы — они нацеливались на приближающуюся российскую ракету. Об этом сегодня написало агентство AP со ссылкой на трех неназванных американских чиновников. Президент США Джо Байден заявил, что ракета, упавшая 15 ноября на на территории Польши и убившая там двух человек, вряд ли была выпущена из России. Он пообещал Варшаве поддержку в расследовании инцидента.

Байден: ракета, упавшая в Польше, вероятно, была выпущена не из России

Вчера вечером в МИД Польши заявили, что ракета российского производства упала в селе Пшеводов на востоке страны, недалеко от границы с Украиной. Однако не уточняется, кто выпустил ракету. 

Минобороны России назвало провокацией заявление польских СМИ и представителей власти о падении якобы российских ракет в районе Пшеводова. Ударов российского оружия вблизи украинско-польской границы не было, сообщило 15 ноября Минобороны России.

«Есть предварительная информация, которая ставит это под сомнение», — сказал Байден журналистам, когда его спросили, была ли ракета выпущена из России. «Учитывая траекторию, маловероятно, что она была выпущена из России, но посмотрим», — сказал глава Белого дома.

Он обратился к журналистам после созыва внеочередной встречи представителей G7 и стран НАТО, участвующих в саммите G20 в Индонезии. По его словам, он проинформировал союзников о своих недавних переговорах с президентом Польши Анджеем Дудой и главой НАТО Йенсом Столтенбергом. 

«Мы узнаем, что именно произошло», — сказал Байден. «Тогда вместе мы определим следующий курс действий», — добавил он.

Франция призвала к «максимальной осторожности» в отношении происхождения ракеты, поскольку «многие страны» в регионе имеют такой же тип оружия, цитирует сегодня AFP заявление Елисейского дворца.

Ракету, взорвавшуюся во вторник на востоке Польши, отследил самолет НАТО, пролетавший через воздушное пространство Польши, пишет CNN на своем сайте со ссылкой на военного представителя Североатлантического альянса. Однако он не сказал, кто произвел выстрел.

Лидеры НАТО и G7 выступили с заявлением после экстренной встречи, в котором осудили «варварские ракетные удары», совершенные Россией во вторник по украинским городам и гражданской инфраструктуре. Взрывы в польском муниципалитете произошли примерно в то время, когда российские силы вторжения нанесли авиаудары по городам и энергетической инфраструктуре по всей Украине, включая ее западную часть, граничащую с Польшей.

Президент Польши Анджей Дуда был более осмотрителен, чем министерство иностранных дел Польши, в отношении происхождения ракеты, заявив, что власти пока точно не знают, кто ее запустил и где она была изготовлена, отмечает AP. Он сказал, что «скорее всего» она была изготовлена в России, но эта информация все еще проверяется. 

В связи с инцидентом сегодня также запланирована встреча послов стран-членов НАТО. По словам Дуды, Варшава, вероятно, активирует статью 4 Североатлантического договора, что означает консультации в случае возникновения угрозы для одной из стран-членов НАТО.

Как сообщает Reuters, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «очень обеспокоен» сообщениями о взрыве ракеты в Польше и надеется, что инцидент будет тщательно расследован. «Абсолютно необходимо предотвратить эскалацию войны в Украине», — заявил его пресс-секретарь Фархан Хак.

Источник: ceskenoviny.cz

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