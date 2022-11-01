За пожар в Чешской Швейцарии с виновника хотят взыскать почти четверть миллиарда крон

​Вмешательство всех компонентов интегрированной системы спасения во время пожара в национальном парке Чешская Швейцария обошлось почти в четверть миллиарда крон. Об этом заявил представитель пожарно-спасательной службы Томаш Поржижек. Пожарные хотят взыскать деньги с виновника, если он будет установлен.

Пожарные рассчитали расходы, связанные с тушением пожара, в 126 миллионов крон. Расходы муниципалитетов, создавших добровольные отряды, составили 68 миллионов крон, включая вознаграждение пожарным-добровольцам. Вмешательство полиции обошлось в 23 миллиона крон, Устецкий край и другие муниципалитеты потратили на тушение пожара еще 7,6 миллиона крон.

«Таким образом, это было в общей сложности 225,3 миллиона крон. На основании постановления правительства соответствующие бюджеты усилены этими средствами или будут усилены в виде субсидий. В случае с добровольными пожарными подразделениями средства будут предоставлены в виде неинвестиционных субсидий, здесь в настоящее время оцениваются запросы самоуправлений», — заявил Поржижек.

СМИ также интересовались, сколько стоит авиатехника. По словам представителя, иностранные самолеты были предоставлены через Механизмы гражданской защиты ЕС на основе двусторонних соглашений бесплатно. Чехи только давали топливо.

«Топливо для самолетов CANADAIR (итальянский самолет — прим. ред.) и AIR TRACTOR (шведский самолет — прим. ред.) было оплачено Министерством окружающей среды, а также возмещения расходов на развертывание воздушно-пожарной службы частных эксплуатантов — Самолет АН2», - пояснил представитель пожарной охраны.

Министерство также оплатило горючее для пожарных-добровольцев и питание.

По словам Поржижека, пожарные будут требовать взыскать компенсацию с виновника, если им удастся его найти. Пресс-секретарь полиции Элишка Кубичкова сообщила на прошлой неделе, что расследование все еще продолжается. Оперативники установили, что пожар начался в Малиновом доле. Однако никому не было предъявлено обвинение в связи с пожаром, а причина возгорания все еще расследуется.

Пожар в парке вспыхнул 24 июля возле Грженско и постепенно распространился на площадь до 1200 га. Пламя удалось взять под контроль через двадцать дней. Из-за пожара некоторые села пришлось эвакуировать. Наибольший ущерб пожар нанес в Мезна, где сгорело несколько домов.

Источник: novinky.cz

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