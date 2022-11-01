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Опрос: сейчас мы живем лучше, чем до 1989 года? Половина чехов так не считают

Опрос: сейчас мы живем лучше, чем до 1989 года? Половина чехов так не считают

Партнер рубрики:
Kochy
17 ноября
19:35
436
Менее половины людей в Чехии верят, что сегодняшнее общество сможет противостоять тоталитаризму. Это показал опрос, в котором изучалось отношение чехов к свободе.

Опрос: сейчас мы живем лучше, чем до 1989 года? Половина чехов так не считают

Большинство мужчин считают, что чешское общество стало лучше, чем до 1989 года. Но для женщин ответ не так однозначен. Разделение общества заметно и по другим параметрам: развитие после 1989 года оценивается значительно хуже избирателями ряда политических партий. И, что удивительно, коммунисты не на первом месте.

Это следует из опроса Median для Seznam Zprávy, в котором изучалось отношение населения Чехии к фундаментальным проблемам сегодняшнего дня. Итак, какие вопросы были заданы чехам и что они ответили?

Стало ли наше общество лучше, чем было до 1989 года?

Большинство мужчин (62,2%) считают, что да. А вот среди женщин положительный ответ выбрали только 44,1%. Почти треть женщин (30,2%) думают, что общество стало хуже, чем до революции. Остальные 25,7% женщин не склоняются ни в одну из сторон.

Мнение о том, было ли общество лучше или хуже при социализме, связано с уровнем образования респондентов. Чем выше уровень образования, тем лучше они воспринимают многовекторность развития. Две трети (65,3%) студентов считают, что общество стало лучше, чем оно было до 1989 года, в то время как 38,8% людей с дипломом средней школы считают иначе.

Интересно, что жители самых маленьких муниципальных образований наиболее позитивно относятся к нынешним событиям. Только 3% жителей муниципалитетов с населением до 999 человек говорят, что до революции было определенно лучше, еще 11,5% считают, что до революции общество было скорее лучше. А в небольших городах с населением от 5 000 до 19 999 человек это каждый пятый (19,4%) или седьмой (13,5%) соответственно.

Что касается политических предпочтений, самыми большими критиками общества до 1989 года являются избиратели SPOLU. Напротив, коммунистическую Чехословакию больше всего одобряют не коммунисты (69,9%), а избиратели Свободного блока (78,8%).

Кроме того, большинство (52,3%) избирателей SPD считают, что общество живет лучше, чем до ноября 1989 года. Все эти партии жестко критикуют нынешнее правительство. 

Сможет ли сегодняшнее общество снова противостоять тоталитаризму?

Большинство опрошенных в этом не уверены. Положительно ответили только 44,4%. Четверть (26,9%) не знают, как ответить на этот вопрос. В этом отношении мужчины (47,8%) несколько более смелые, чем женщины (41,4%).

Интересно, что наиболее оптимистично настроены две отдельные возрастные группы: первая — это люди в возрасте 18–24 лет, не испытавшие на себе прежний режим (53,9%). И вторая группа людей, которым на 17 ноября 1989 года было чуть больше двадцати лет и которые часто участвовали в демонстрациях. Сегодня им 45–54 года, и незначительное большинство из них (53,6%) считают, что общество смогло бы снова противостоять тоталитаризму.

Что касается остальных возрастных групп, то менее половины верят, что чехи выстоят в борьбе против тоталитаризма.

На ваш взгляд, свобода в Чехии сегодня под угрозой?

Интересный вопрос, который каждый может интерпретировать по-своему. Кто-то боится власти олигархов, другие — пророссийской дезинформации, а третьих могут беспокоить, например, законы, созданные на уровне Евросоюза. В любом случае почти половина (46,4%) чешского общества считает, что свобода в Чехии сегодня в опасности.

Угрожает ли Чехии дезинформация?

Женщины больше обеспокоены дезинформацией, чем мужчины. Одна профессиональная категория — люди, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком / в декрете (86,1%), — больше всего воспринимает дезинформацию как проблему.

С точки зрения политических предпочтений наибольшую проблему в дезинформации видят избиратели Пиратов и STAN (90,1%), тогда как у избирателей Trikolór таких проблем обычно нет (всего 14,2%).

В целом почти две трети (65,8%) согласны с утверждением, что Чехии угрожает дезинформация. Еще 21,7% не хотят говорить ни да, ни нет, а остальные 12,5% считают, что нет.

Вы бы пошли сегодня на демонстрацию, которую созывают люди, желающие вести переговоры с Россией?

Более двух третей (67,1%) заявляют, что не пошли бы на митинг, созванный в эти дни людьми, желающими вести переговоры с Россией.

Но у оставшейся трети с этим проблем нет. Как правило, это избиратели Свободного блока (65,8%), Коммунистической партии (63,2%) или SPD (62,2%) предпенсионного возраста, которые живут в небольшом городке и имеют низкий уровень образования.

В Праге на Вацлавской площади прошли крупные антиправительственные демонстрации. Парадоксально, но именно в Праге больше всего людей заявляют, что не будут участвовать в таком митинге (77,4%).

Правильно ли, что Чехия помогает Украине?

Мужчины и женщины в корне расходятся в ответах. И, возможно, к удивлению некоторых, женщины желают помощи украинцам значительно реже (36,2%), чем мужчины (59,5%). Чуть меньше шестой части мужчин (15,2%) считают, что помогать Украине неправильно, при этом так считают больше четверти женщин (25,7%). У остальных нет четкого мнения по этому поводу.

В результате общество разделилось: менее половины (47,3%) населения выступают за помощь Чехии Украине, остальные либо против (20,7%), либо не хотят давать внятный ответ (32%).

Вы считаете правильным то, что Чехия поставляет Украине оружие?

Разница между мужским и женским мнением становится еще более очевидной, когда мы уточняем вопрос насчет поставок оружия. Большинство женщин (51,1%) выступают против поставок оружия в Украину, а большинство мужчин (52,8%) их поддерживают. В обществе мнение сбалансировано: 38,2% людей поддерживают поставки оружия в Украину, 21,6% не дали однозначного ответа, и 40,2% против.

При этом, чем образованнее люди, тем больше они поддерживают военную помощь. 

Источник: seznamzpravy.cz





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