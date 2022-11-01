Опрос: сейчас мы живем лучше, чем до 1989 года? Половина чехов так не считают

Менее половины людей в Чехии верят, что сегодняшнее общество сможет противостоять тоталитаризму. Это показал опрос, в котором изучалось отношение чехов к свободе.

Большинство мужчин считают, что чешское общество стало лучше, чем до 1989 года. Но для женщин ответ не так однозначен. Разделение общества заметно и по другим параметрам: развитие после 1989 года оценивается значительно хуже избирателями ряда политических партий. И, что удивительно, коммунисты не на первом месте.

Это следует из опроса Median для Seznam Zprávy, в котором изучалось отношение населения Чехии к фундаментальным проблемам сегодняшнего дня. Итак, какие вопросы были заданы чехам и что они ответили?

Стало ли наше общество лучше, чем было до 1989 года?

Большинство мужчин (62,2%) считают, что да. А вот среди женщин положительный ответ выбрали только 44,1%. Почти треть женщин (30,2%) думают, что общество стало хуже, чем до революции. Остальные 25,7% женщин не склоняются ни в одну из сторон.

Мнение о том, было ли общество лучше или хуже при социализме, связано с уровнем образования респондентов. Чем выше уровень образования, тем лучше они воспринимают многовекторность развития. Две трети (65,3%) студентов считают, что общество стало лучше, чем оно было до 1989 года, в то время как 38,8% людей с дипломом средней школы считают иначе.

Интересно, что жители самых маленьких муниципальных образований наиболее позитивно относятся к нынешним событиям. Только 3% жителей муниципалитетов с населением до 999 человек говорят, что до революции было определенно лучше, еще 11,5% считают, что до революции общество было скорее лучше. А в небольших городах с населением от 5 000 до 19 999 человек это каждый пятый (19,4%) или седьмой (13,5%) соответственно.

Что касается политических предпочтений, самыми большими критиками общества до 1989 года являются избиратели SPOLU. Напротив, коммунистическую Чехословакию больше всего одобряют не коммунисты (69,9%), а избиратели Свободного блока (78,8%).

Кроме того, большинство (52,3%) избирателей SPD считают, что общество живет лучше, чем до ноября 1989 года. Все эти партии жестко критикуют нынешнее правительство.

Сможет ли сегодняшнее общество снова противостоять тоталитаризму?

Большинство опрошенных в этом не уверены. Положительно ответили только 44,4%. Четверть (26,9%) не знают, как ответить на этот вопрос. В этом отношении мужчины (47,8%) несколько более смелые, чем женщины (41,4%).

Интересно, что наиболее оптимистично настроены две отдельные возрастные группы: первая — это люди в возрасте 18–24 лет, не испытавшие на себе прежний режим (53,9%). И вторая группа людей, которым на 17 ноября 1989 года было чуть больше двадцати лет и которые часто участвовали в демонстрациях. Сегодня им 45–54 года, и незначительное большинство из них (53,6%) считают, что общество смогло бы снова противостоять тоталитаризму.

Что касается остальных возрастных групп, то менее половины верят, что чехи выстоят в борьбе против тоталитаризма.

На ваш взгляд, свобода в Чехии сегодня под угрозой?

Интересный вопрос, который каждый может интерпретировать по-своему. Кто-то боится власти олигархов, другие — пророссийской дезинформации, а третьих могут беспокоить, например, законы, созданные на уровне Евросоюза. В любом случае почти половина (46,4%) чешского общества считает, что свобода в Чехии сегодня в опасности.

Угрожает ли Чехии дезинформация?

Женщины больше обеспокоены дезинформацией, чем мужчины. Одна профессиональная категория — люди, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком / в декрете (86,1%), — больше всего воспринимает дезинформацию как проблему.

С точки зрения политических предпочтений наибольшую проблему в дезинформации видят избиратели Пиратов и STAN (90,1%), тогда как у избирателей Trikolór таких проблем обычно нет (всего 14,2%).

В целом почти две трети (65,8%) согласны с утверждением, что Чехии угрожает дезинформация. Еще 21,7% не хотят говорить ни да, ни нет, а остальные 12,5% считают, что нет.

Вы бы пошли сегодня на демонстрацию, которую созывают люди, желающие вести переговоры с Россией?

Более двух третей (67,1%) заявляют, что не пошли бы на митинг, созванный в эти дни людьми, желающими вести переговоры с Россией.

Но у оставшейся трети с этим проблем нет. Как правило, это избиратели Свободного блока (65,8%), Коммунистической партии (63,2%) или SPD (62,2%) предпенсионного возраста, которые живут в небольшом городке и имеют низкий уровень образования.

В Праге на Вацлавской площади прошли крупные антиправительственные демонстрации. Парадоксально, но именно в Праге больше всего людей заявляют, что не будут участвовать в таком митинге (77,4%).

Правильно ли, что Чехия помогает Украине?

Мужчины и женщины в корне расходятся в ответах. И, возможно, к удивлению некоторых, женщины желают помощи украинцам значительно реже (36,2%), чем мужчины (59,5%). Чуть меньше шестой части мужчин (15,2%) считают, что помогать Украине неправильно, при этом так считают больше четверти женщин (25,7%). У остальных нет четкого мнения по этому поводу.

В результате общество разделилось: менее половины (47,3%) населения выступают за помощь Чехии Украине, остальные либо против (20,7%), либо не хотят давать внятный ответ (32%).

Вы считаете правильным то, что Чехия поставляет Украине оружие?

Разница между мужским и женским мнением становится еще более очевидной, когда мы уточняем вопрос насчет поставок оружия. Большинство женщин (51,1%) выступают против поставок оружия в Украину, а большинство мужчин (52,8%) их поддерживают. В обществе мнение сбалансировано: 38,2% людей поддерживают поставки оружия в Украину, 21,6% не дали однозначного ответа, и 40,2% против.

При этом, чем образованнее люди, тем больше они поддерживают военную помощь.

Источник: seznamzpravy.cz