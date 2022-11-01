Жители Чехии скоро смогут наслаждаться превосходными продуктами прямо из Италии

Четыре итальянских ассоциации Vini Valpolicella, Formaggio Asiago, Riso Vialone Nano и AIPO (Межрегиональная ассоциация производителей оливок) запустили трехлетнюю кампанию продвижения своих продуктов под эгидой Европейского союза. Цель состоит в том, чтобы обогатить выбор продуктов в Италии, Германии и Чехии до конца 2024 года.

Трехлетняя кампания под названием European Lifestyle: Taste Wonderfood (ELTW), что переводится как «Европейский образ жизни: ощутите превосходный вкус продуктов», проводится при поддержке ЕС и направлена на продвижение качественных продуктов из Италии.

Основная цель кампании — представить четырех производителей лучших продуктов с наименованием места происхождения товара (НМПТ) и защищенным географическим указанием (ГУ) из северо-восточной Италии.

Речь идет о винах Valpolicella, сыре Asiagoс, рисе Vialone Nano и оливковом масле с этикеткой Межрегиональной ассоциации производителей оливок (Associazione Interregionale Produttori Olivicoli — AIPO). Рекламная кампания сопровождается броским слоганом That's Amore («Это любовь»), отсылающим к всемирному хиту Дина Мартина 1953 года, в котором он вспоминал о своей любви к итальянской гастрономической традиции.

Продукция будет представлена публике в ближайшее время

В Германии, Италии и Чехии до конца 2024 года пройдет ряд акций для широкой и профессиональной общественности, в том числе дегустационные кампании.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день