Жители Чехии скоро смогут наслаждаться превосходными продуктами прямо из Италии

Трехлетняя кампания под названием European Lifestyle: Taste Wonderfood (ELTW), что переводится как «Европейский образ жизни: ощутите превосходный вкус продуктов», проводится при поддержке ЕС и направлена на продвижение качественных продуктов из Италии.
Основная цель кампании — представить четырех производителей лучших продуктов с наименованием места происхождения товара (НМПТ) и защищенным географическим указанием (ГУ) из северо-восточной Италии.
Речь идет о винах Valpolicella, сыре Asiagoс, рисе Vialone Nano и оливковом масле с этикеткой Межрегиональной ассоциации производителей оливок (Associazione Interregionale Produttori Olivicoli — AIPO). Рекламная кампания сопровождается броским слоганом That's Amore («Это любовь»), отсылающим к всемирному хиту Дина Мартина 1953 года, в котором он вспоминал о своей любви к итальянской гастрономической традиции.
Продукция будет представлена публике в ближайшее время
В Германии, Италии и Чехии до конца 2024 года пройдет ряд акций для широкой и профессиональной общественности, в том числе дегустационные кампании.
Источник: novinky.cz
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