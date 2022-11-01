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Жители Чехии скоро смогут наслаждаться превосходными продуктами прямо из Италии

Жители Чехии скоро смогут наслаждаться превосходными продуктами прямо из Италии

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anastasiia-kn
18 ноября
13:32
521
Четыре итальянских ассоциации Vini Valpolicella, Formaggio Asiago, Riso Vialone Nano и AIPO (Межрегиональная ассоциация производителей оливок) запустили трехлетнюю кампанию продвижения своих продуктов под эгидой Европейского союза. Цель состоит в том, чтобы обогатить выбор продуктов в Италии, Германии и Чехии до конца 2024 года.

Жители Чехии скоро смогут наслаждаться превосходными продуктами прямо из Италии

Трехлетняя кампания под названием European Lifestyle: Taste Wonderfood (ELTW), что переводится как «Европейский образ жизни: ощутите превосходный вкус продуктов», проводится при поддержке ЕС и направлена на продвижение качественных продуктов из Италии.

Основная цель кампании — представить четырех производителей лучших продуктов с наименованием места происхождения товара (НМПТ) и защищенным географическим указанием (ГУ) из северо-восточной Италии.

Речь идет о винах Valpolicella, сыре Asiagoс, рисе Vialone Nano и оливковом масле с этикеткой Межрегиональной ассоциации производителей оливок (Associazione Interregionale Produttori Olivicoli — AIPO). Рекламная кампания сопровождается броским слоганом That's Amore («Это любовь»), отсылающим к всемирному хиту Дина Мартина 1953 года, в котором он вспоминал о своей любви к итальянской гастрономической традиции.

Продукция будет представлена публике в ближайшее время

В Германии, Италии и Чехии до конца 2024 года пройдет ряд акций для широкой и профессиональной общественности, в том числе дегустационные кампании.

Источник: novinky.cz

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