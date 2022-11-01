Новый прогноз на выходные в Чехии: до минус 12 градусов, до 15 см снега

Метеорологи предупреждают о сильных морозах, гололеде и снегопаде в Чехии. К вечеру субботы, 19 ноября, в республике может выпасть до 15 сантиметров снега.

Метеорологи предупредили об опасности гололеда еще в четверг, а в пятницу уточнили предупреждение. Оно действует с 12 часов пятницы до утра субботы на всей территории Чешской Республики, но для отдельных регионов предупреждение может отличаться.

«Сегодня с северо-востока придет похолодание, температура постепенно опустится ниже нуля с севера и северо-востока», — сообщил в пятницу Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ).

В ночь на воскресенье температура может опуститься до -12 градусов Цельсия. В субботу будет холодно даже днем.

«Влажные поверхности будут промерзать, местами образовываться лед. Днем в субботу местами будет весь день мороз, поэтому гололед и изморозь могут сохраняться до утра воскресенья», - отметили метеорологи.

Предупреждение о снегопаде действует с пятницы по вечер субботы в основном на юге и западе Чехии. «Осадки будут постепенно сменяться снегом, а наиболее интенсивный снегопад мы ожидаем с вечера пятницы на юго-западе республики, где снегопад продолжится в течение субботы и ослабнет к вечеру», - написали метеорологи.

«На юго-западе может выпасть от 5 до 15 см снега. На остальной территории выпадет от 0 до 5 см», — говорится в сообщении.

Метеорологи предупредили об опасности для водителей и пешеходов в связи со снегом и льдом.

«Вы должны быть очень осторожны при выходе на улицу, пожилые люди должны ограничить выход на улицу. Водителям рекомендуется следить за сообщениями о дорожном движении и водить машину очень осторожно», — посоветовали они.

Источник: novinky.cz