Мужчина ворвался в пражский магазин IKEA с топором и устроил погром

Мужчина ворвался в магазин IKEA на пражском Зличине днем 18 ноября с топором и краской в руке. В торговом центре он повредил топором мебель и облил ее красной краской. Он сказал, что хочет привлечь к себе внимание. Полиция арестовала мужчину на месте.



