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Мужчина ворвался в пражский магазин IKEA с топором и устроил погром

Мужчина ворвался в пражский магазин IKEA с топором и устроил погром

Партнер рубрики:
Kochy
18 ноября
19:26
613
Мужчина ворвался в магазин IKEA на пражском Зличине днем 18 ноября с топором и краской в руке. В торговом центре он повредил топором мебель и облил ее красной краской. Он сказал, что хочет привлечь к себе внимание. Полиция арестовала мужчину на месте.

Мужчина ворвался в пражский магазин IKEA с топором и устроил погром

Инцидент произошел на улице Скандинавской, недалеко от метро «Зличин».

«Мужчина повредил мебель в магазине топором и облил ее краской. На место выехали патрули. По прибытии сотрудники полиции задержали мужчину», — сообщил пресс-секретарь полиции Ян Данек.

Часть магазина, где произошел инцидент, закрыли для покупателей. В остальных помещениях покупатели могли передвигаться и делать покупки в обычном режиме.

«В результате инцидента никто не пострадал. Судя по всему, человек просто хотел привлечь к себе внимание своим поступком», — добавил Данек.

Источник: novinky.cz



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