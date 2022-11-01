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Мужчина в Чехии выдавал себя за военного репортера в Украине, который попал в беду. Женщина отправила мошеннику 1 миллион крон.

Мужчина в Чехии выдавал себя за военного репортера в Украине, который попал в беду. Женщина отправила мошеннику 1 миллион крон.

Партнер рубрики:
Kochy
20 ноября
09:55
262
По данным полиции, женщина из Кладно отправила миллион крон предполагаемому военному репортеру. Он утверждал, что солдаты устроили ему засаду в Украине и забрали деньги.

Мужчина в Чехии выдавал себя за военного репортера в Украине, который попал в беду. Женщина отправила мошеннику 1 миллион крон.

43-летняя женщина, зарегистрированная на сайте знакомств в Интернете, поверила неизвестному мужчине, который обратился к ней через сайт знакомств. «Он утверждал, что живет в США, а также работал на правительство США в Чехии и жил в Пардубице. Он прислал ей фотографии и пообещал, что приедет к ней, и они будут вместе», — рассказала пресс-секретарь полиции Михаэла Рихтерова.

Позже подозреваемый написал женщине, что американское правительство направило его в Украину для фотосъемки конфликта, но солдаты устроили ему засаду и забрали документы и все деньги. Затем ему якобы приказали лететь в Ирак. Он написал женщине, что она может помочь ему вернуться домой, потому что он очень боится. По инструкции женщина написала письмо “генералу”, который должен был направить в Украину другого военного взамен ее возлюбленного.

Человек, выдававший себя за генерала, отправил женщине СМС-сообщение о том, что замена возможна, но нужно оплатить поездку. «Женщина на все согласилась и следовала указаниям “генерала”. Сначала она отправила на указанный номер счета более 330 000 крон, а через несколько дней еще 180 000 крон. Затем генерал проинструктировал женщину, как отправить деньги через биткойн-автоматы», — сказала пресс-секретарь. После этого женщина взяла деньги в долг и отправила указанные им суммы. Однако встретиться с “военным корреспондентом” по понятным причинам ей не удалось.

Полицейские предупреждают, что люди в социальных сетях и на сайтах знакомств никогда не должны никому отправлять деньги или предоставлять информацию о платежной карте.

Источник: novinky.cz



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