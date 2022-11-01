Мужчина в Чехии выдавал себя за военного репортера в Украине, который попал в беду. Женщина отправила мошеннику 1 млн крон

По данным полиции, женщина из Кладно отправила миллион крон предполагаемому военному репортеру. Он утверждал, что солдаты устроили ему засаду в Украине и забрали деньги.

43-летняя женщина, зарегистрированная на сайте знакомств, поверила неизвестному мужчине, который обратился к ней через этот ресурс. «Он утверждал, что живет в США, а также работал на правительство США в Чехии и жил в Пардубице. Он прислал ей фотографии и пообещал, что приедет к ней и они будут вместе», — рассказала пресс-секретарь полиции Михаэла Рихтерова.

Позже подозреваемый написал женщине, что американское правительство направило его в Украину для фотосъемки конфликта, но солдаты устроили ему засаду и забрали документы и все деньги. Затем ему якобы приказали лететь в Ирак. Он написал женщине, что она может помочь ему вернуться домой и что он очень боится. По инструкции женщина написала письмо «генералу», который должен был направить в Украину другого военного взамен ее возлюбленного.

Человек, выдававший себя за генерала, отправил женщине СМС, что замена возможна, но нужно оплатить поездку. «Женщина на все согласилась и следовала указаниям “генерала”. Сначала она отправила на указанный номер счета более 330 000 крон, а через несколько дней еще 180 000 крон. Затем генерал проинструктировал женщину, как отправить деньги через биткоин-автоматы», — рассказала пресс-секретарь. После этого женщина взяла деньги в долг и отправила указанные суммы. Однако встретиться с «военным корреспондентом» по понятным причинам ей не удалось.

Полицейские предупреждают, что в социальных сетях и на сайтах знакомств нельзя отправлять никому деньги или предоставлять информацию о платежной карте.

Источник: novinky.cz

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